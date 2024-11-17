Monday, 18 November 2024 10:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس بلدية الرمثا: قانون الإدارة المحلية يسلب صلاحيات المجالس البلدية

11/17/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يعدّ رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد محمد الخزاعلة، أن "قانون الإدارة المحلية يسلب صلاحيات المجالس البلدية، ويشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع"، لافتا إلى أن "أي مشروع بحاجة إلى موافقة الوزارة، إضافة إلى تأخر البت بمعاملات التنظيم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالقانون ومنح المجلس البلدي صلاحيات للارتقاء بجهود التنمية المحلية".
وأضاف الخزاعي في مؤتمر صحفي عقده يوم أول من أمس، وفي تصريحات لـ"الغد" أعقبت المؤتمر، أن "أهم تحد يواجه البلدية هو مصادر دخلها المتواضعة وعدم تعاون بعض المواطنين في تسديد الذمم المالية المترتبة عليهم والبالغة 7 مليون دينار"، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 15 مليون دينار على مشاريع خلال الثلاثة أعوام الماضية، فيما تم رصد نحو 14 مليون دينار، لمشاريع قيد التنفيذ وأخرى لم تباشر البلدية بتنفيذها بعد.
وقال، إن الأموال التي أنفقت على هذه المشاريع منها 70 % منح و30 % قروض، مؤكدا أن موازنة البلدية تذهب لسداد الديون ودفع رواتب الموظفين وأخرى لكلف الصيانة والإنارة والمحروقات.
وأشار إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي، بلغت ما يقارب 15 مليون دينار، تستحوذ الرواتب على ما نسبته 40 % من الموازنة، فيما بلغت المديونية 12 مليون دينار، مقارنة بعام 2022، حيث كانت الموازنة 6 ملايين دينار وبمديونية 6.5 مليون دينار.
وأكد الخزاعلة، أن "الوضع البيئي في لواء الرمثا سيئ بسبب النقص الكبير في عمال الوطن والآليات والحاويات، فهناك 100 عامل وطن بينهم 60 فقط يعملون في مجال النظافة، إذ إن عدم تجديد عقود أكثر من 125 عامل وطن تبعا لقرار وزارة الإدارة المحلية بالاستغناء عن العمالة الوافدة، أدى إلى تردي الواقع البيئي".
كما أشار، إلى أن "البلدية بحاجة إلى ما يزيد على 100 عامل وطن من أجل تحسين الواقع البيئي في ظل عدم تعاون بعض المواطنين الذين يلقون النفايات بشكل عشوائي في الشوارع، ذلك أن النظافة تستنزف ما يقارب 3 ملايين من موازنة البلدية".
ووفق الخزاعلة، فإن عدد سكان اللواء بلغ أكثر من 350 ألف نسمة، وعدد اللاجئين السوريين زاد على 70 ألفا، في حين تبلغ مساحة اللواء 190 كيلو مترا مربعا، وبالتالي فإن البلدية تعمل جاهدة من أجل استدامة النظافة في اللواء.
ولفت إلى "إنجاز مشروع شارع الأربعين في لواء الرمثا، الذي يعد من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية لحل مشاكل المرور، وهو شارع يربط بين العديد من المدن المجاورة، وتم ذلك بالتعاون مع البلديات الأخرى، وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي بعد إتمام تركيب عبارات صندوقية وجزر وسطية وإنارته".
وتطرق الخزاعلة كذلك، إلى مشروع المجمع التجاري في الوسط التجاري الذي يضم 60 محلا تجاريا و300 موقف للسيارات، مؤكدا أنه سيحل جزءا كبيرا من الأزمات المرورية، وأن كلفته 2 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنجاز 80 % وبقرض من أحد البنوك الإسلامية.
كما لفت إلى أن مشروع مجمع الدوائر ما يزال متعثرا منذ 7 سنوات، والذي تم الحصول على تمويل له من خلال قرض من بنك المدن والقرى بكلفة 3 ملايين دينار، ليضم مقرا للبلدية ودوائر حكومية.
وتحدث الخزاعلة عن قيام البلدية بتحديث الوسط التجاري وتنزيل الكيبلات في الأرض ورصف الشوارع وتوحيد القوائم وإنشاء بوابة للسوق وأمور أخرى تجميلية ومقاعد للجلوس لإضفاء جمالية على الوسط التجاري.
وقال، إنه تم تأسيس شركة تعنى بنقل الركاب والنقل الحضري في الرمثا، وتم شراء باصين وتم تجهيز 52 محطة انطلاق وانتظار، والمتوقع أن يباشر العمل نهاية العام الحالي وبالمجان للمواطنين، مشيرا إلى مشروع حيوي تم تنفيذه وهو توسعة شارع الكيال، وإنشاء جدار استنادي وجدارية، إضافة إلى إنشاء قاعة اجتماعات بدعم من الديوان الملكي.
ولفت الخزاعلة، إلى أنه "تم إدخال 30 حوضا إلى داخل التنظيم في الرمثا، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيصال الخدمات لهم من فتح وتعبيد الطرق، إضافة إلى انتعاش سوق الأراضي من خلال البيع والشراء، كما تم وضع حجر الأساس لسوق الخضار والفواكه على مساحة 17 دونما، وسيكون السوق عصريا ونموذجيا، وهناك سوق الجمعة يضم 60 كشكا لاستقطاب المتسوقين بتمويل من الوكالة الأميركية".
كما لفت إلى مشروع لتطوير مجمع السفريات وإعادة تأهيل الأرصفة وإيجاد مداخل ومخارج وقاعات انتظار للركاب، وإنشاء مجمع سفريات جديد بالقرب من الإشارة الضوئية، وبتمويل كويتي بمبلغ 2 مليون دينار، ومن مجلس المحافظة بمليون دينار.
وأكد الخزاعلة، أن البلدية من خلال كوادرها تمكنت من توفير ما نسبته 70 % من كلفة أي مشروع لامتلاكها أيادي عاملة ومشاغل حدادة وصيانة، لافتا إلى أن عطاء إنشاء مظلات كانت تكلفته 120 ألف دينار، وتمكنت البلدية من إنجازه بمبلغ 20 ألف دينار.
وبحسب الخزاعلة، تم تشكيل لجنة لوضع المطبات في المواقع المستحقة والتخلص من المطبات العشوائية التي أرهقت مركبات المواطنين وتركيب مطبات هندسية، حيث تم طرح عطاءين لإنشاء مطبات نموذجية.
وأضاف، أن "سكان لواء الرمثا يعانون من أوضاع مالية صعبة وارتفاع في نسبة البطالة إلى ما يزيد على 50 % بسبب وسط حالة من الركود في القطاع التجاري، علما أن الكثير من أبناء الرمثا يعتمدون على التجارة بين الأردن وسورية، حيث تم إغلاق الحدود جراء الأوضاع غير المستقرة".

MENAFN17112024000072011014ID1108895322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث