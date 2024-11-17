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تخفيضات بلا جدوى واستغناء عن عمال.. أسواق جرش تئن تحت وطأة الركود

11/17/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






جرش- تشهد الحركة التجارية في محافظة جرش، ركودا وصف بأنه "غير مسبوق"، ما دفع أصحاب العديد من المحال إلى تقليص عدد الأيدي العاملة أو الاستغناء عنها، بالإضافة إلى اللجوء للعروض والتخفيضات في محاول لإنعاش الحركة.
ووفق تجار، "فإن الأسواق الرئيسة والفرعية وأسواق المخيمات في محافظة جرش، تكاد تخلو من المتسوقين مقارنة بالسنوات السابقة التي كان المواطنون يقومون فيها بشراء مستلزمات الشتاء، لا سيما الملابس والمونة ومتطلبات التدفئة"، مشيرين في الوقت ذاته إلى "ذلك الأمر يفاقمه تراجع السياحة الداخلية بنسبة لا تقل عن 90 %".
وأكدوا أيضا، "أنهم استعدوا لفصل الشتاء من خلال شراء البضائع وجميع المستلزمات بالدين والشيكات المؤجلة لحين بيع هذه البضائع، إلا أن حركة البيع لا تغطي 10 % من هذه التكاليف الكبيرة، مما اضطرهم إلى عمل عروض وخصومات وتخفيضات كبيرة في الأسعار لا تقل نسبتها عن 70 % لتحريك عملية البيع والشراء، لكن دون جدوى".
التاجر عامر بني محمد يقول "إنه اضطر إلى الاستغناء عن بعض الأيدي العاملة وعمل عروض وتخفيضات والبيع بالجملة في محاولة لتنشيط الحركة التجارية التي تعاني من ركود غير مسبوق"، عازيا السبب إلى تداعيات الأحداث التي تعصف بالمنطقة والإقليم، وسوء الظروف الاقتصادية للعديد من المواطنين وانشغالهم فقط بتوفير مستلزمات ومتطلبات فصل الشتاء، لا سيما وسائل التدفئة".
وأضاف بني محمد، "أن العديد من المحال التجارية تظل فارغة أو شبه فارغة، وقد قام أصحابها بتحويل مهنهم الأصلية إلى مهن أخرى، في سبيل توفير مصادر رزق مناسبة تغطي نفقاتهم، على الرغم من أن هذه المهن جديدة عليهم وتحتاج إلى رؤوس أموال وتجهيزات تختلف عن عملهم الأساسي".
أما راشد العضيبات، وهو أحد أصحاب المحال التجارية الكبرى في جرش، فيؤكد من جهته، "أن أغلب التجار يعتمدون على هذه الفترة من العام في تغطية جزء كبير من تكاليف العمل، لا سيما أنه مع نهاية العام تترتب عليهم تكاليف الترخيص ودفع الضرائب وتغطية أقساط الضمان الاجتماعي ودفع الفواتير كافة وتسديد أثمان البضائع، إلا أن حركة البيع والشراء غير مبشرة وتكاد تكون شبه معدومة، خصوصا في الأسابيع الأخيرة الماضية".
وقال العضيبات، "إن أولوية المواطنين في الإنفاق تغيرت وتحولت إلى ثقافة تخزين المواد الغذائية وتوفير وسائل التدفئة ودفع الفواتير والرسوم الضرورية، وتجنب شراء الألبسة والأحذية والإكسسوارات وكافة المستلزمات الأخرى، وتوفير جزء من النقود لحالات الطوارئ".
وكغيره من التجار، لجأ التاجر مهند قوقزة إلى عمل خصومات وتخفيضات وعروض كبيرة على أسعار الألبسة والأحذية على الرغم من الخسائر المالية التي ستلحق به، ساعيا بذلك إلى جذب المواطنين وتشجيعهم على الشراء وتوفير سيولة تمكنه من إيفاء التزاماته الشهرية من أجور محال ودفع الفواتير وتكاليف العمل.
وأوضح قوقزة، "أن هذه الحلول هي الوحيدة المتاحة للتجار، خصوصا أن تجار محافظة جرش وتجار مخيمي سوف وجرش يقدر عددهم بحوالى 3 آلاف تاجر، وجميعهم معيلون لأسر ويوفرون فرص عمل لأبناء مناطقهم، وقد تسببت الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة في وقف عملهم والاستغناء عن المئات من عمالهم، وقام المئات من التجار بتغيير مهنهم والبحث عن مصادر رزق بديلة في ظل حركة الركود التي تزداد سوءا بشكل كبير".
وبحسب التاجر في مخيم سوف محمود العجوري، "فإن التجار تحولوا من منتجين إلى أسر معوزين غير قادرين على تسديد الالتزامات الشهرية المتراكمة عليهم وعاجزين كذلك عن تشغيل أيد عاملة أو تسديد الالتزامات المالية المتراكمة عليهم لتجار الجملة وأثمان البضائع، لا سيما تجار الألبسة والأحذية والإكسسوارات وتجار الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية".
وأضاف العجوري، "أن سوء أوضاع التجار منعتهم من تجديد ترخيص محالهم أو توفير فرص عمل جديدة أو تجديد بضائعهم، ونحن في بداية فصل الشتاء وضرورة تجديد البضائع الموجودة حاليا لتتناسب مع حالة الطقس خلال الأشهر المقبلة".
إلى ذلك، قالت العاملة منى الصوالحة، وهي من سكان مخيم جرش، إنها "كانت تعمل في المحال التجارية في سوق جرش بأقل أجر، إلا أن حالة الركود دفعت صاحب العمل إلى الاستغناء عن خدماتها بدون أي حقوق عمالية"، مشيرة إلى "أنها وغيرها يعتمدون على المحال التجارية في عملهم كون أبناء مخيم جرش لا تتوفر لهم أي مهن بديلة وجميع الوظائف مغلقة عليهم".
وأوضحت الصوالحة، أنها "حاليا في أمس الحاجة للعمل كوننا مقبلين على فصل الشتاء والعائلة بأمس الحاجة لمستلزمات الشتاء من ملابس ووقود ومواد تموينية ومواد تعزل الأسقف عن مياه الأمطار التي تداهم المنزل كل عام".
أما العامل محمود المصري، فأكد "أنه اضطر لترك العمل في أحد المحال التجارية في سوق جرش نظرا لعجز التاجر عن دفع أجرة العمل وتراكم الديون عليهم"، موضحا، أنه "مضطر حاليا للعمل في المزارع والحقول بأجور منخفضة لتوفير مستلزمات الشتاء".
ولا يختلف الأمر بالنسبة للشاب أسامة غالب الذي يقول إنه عمل طيلة العامين الماضيين في أحد محال الألبسة قبل أن يتم الاستغناء عنه قبل نحو 3 أشهر، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في إحدى ورش البناء على نظام المياومة لتأمين مصروفه اليومي على الأقل، وفق تعبيره.
وأضاف غالب، أن حاله حال الكثير من الشبان الذي يواجهون حالة مستمرة من عدم الاستقرار الوظيفي بسبب اضطرار أصحاب المحال والمنشآت إلى تسريحهم، وهو الأمر الذي ازداد مع ما شهدته الحركة السياحية في المحافظة من تراجع منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وتطرق إلى "أن الغالبية العظمى من عمال المحال التجارية يعملون بلا تأمين صحي أو ضمان اجتماعي بسبب حاجتهم لمصدر دخل ثابت، ومع ذلك لم يشفع لهم الأمر بالاستمرار، حيث يجدون أنفسهم فجأة خارج سوق العمل ليبدأوا بالتالي رحلة بحث جديدة عن مصادر دخل".
بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم، إن "الأسواق تكاد تكون خالية حاليا من المتسوقين، لا سيما ونحن في بداية فصل الشتاء وقد استعد التجار لتوفير احتياجات المواطنين كافة من مستلزمات الشتاء".
وأضاف، "أن التجار يعانون من أزمة مالية حاليا بسبب حالة الركود وقد بذلوا جهودا مضنية في تنشيط حركة التسوق لكن دون جدوى، وهذا واضح من خلال الإقبال على الترخيص، فمن بين 5 آلاف تاجر لم يرخص لغاية الآن سوى 1500 تاجر، وهذا عدد متواضع مقارنة مع عدد التجار، وهو مؤشر كبير على سوء أوضاع التجار هذه الفترة".
وأوضح العتوم، "أن المواطنين يعتمدون على موسم الزيتون في شراء مختلف احتياجاتهم، إلا أن هذا الموسم جاء بعكس توقعاتهم، وكميات إنتاج الزيتون قليلة مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثر على تجهيزات الشتاء، فضلا عن الظروف الاقتصادية وتغيير الأولويات والاحتياجات".

MENAFN17112024000072011014ID1108895321

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