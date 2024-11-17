اختبار يحدد جهوزية مهاجم الدانة

(MENAFN
- Al Watan)
يخضع لاعب
الخليج، المصري محمد شريف، لاختبارات لياقية من أجل تحديد مدى جهوزيته لخوض مواجهة الهلال، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد أنهى شريف برنامجه العلاجي بعد إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، أواخر أغسطس الماضي، التي غاب إثرها عن 8 مباريات
في دوري روشن.
ولعب المصري مباراتين مع فريقه الخليج خلال النسخة الجارية للدوري دون تسجيل أي هدف.
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