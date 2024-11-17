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اختبار يحدد جهوزية مهاجم الدانة

11/17/2024 11:24:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يخضع لاعب الخليج، المصري محمد شريف، لاختبارات لياقية من أجل تحديد مدى جهوزيته لخوض مواجهة الهلال، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ11 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد أنهى شريف برنامجه العلاجي بعد إصابته بتمدد في العضلة الخلفية، أواخر أغسطس الماضي، التي غاب إثرها عن 8 مباريات في دوري روشن.
ولعب المصري مباراتين مع فريقه الخليج خلال النسخة الجارية للدوري دون تسجيل أي هدف.

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