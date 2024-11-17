جهاز روسي لاكتشاف الدرونات

(MENAFN
- Al Watan)
ذكرت صحيفة ((روسيسكايا جازيتا)) أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير جهاز محمول جديد للكشف عن الطائرات المسيّرة.
وقال خبير في مركز ((Dronscope)) الروسي للتصاميم التقنية:))يعمل الخبراء في مركزنا على تطوير جهاز Dronscope-5 المحمول المخصص للكشف عن الدرونات، والذي سيتم إنتاجه بكميات كبيرة في نوفوسيبيرسك)).
وأضاف:))الجهاز الجديد سيغنينا عن المعدات الأجنبية المخصصة لاكتشاف الدرونات. نعمل على تعديل النموذج الأولي لهذا الجهاز، وبدأنا في نوفمبر بتصنيع اللوحات الإلكترونية الخاصة به. Dronscope-5 سيصنع بالكامل من مكونات روسية)).
وأشار الخبير إلى أن الجهاز يعتبر أكثر تعقيدا من الأجهزة الأخرى المخصصة لاكتشاف الدرونات، فهو لا يكتشف الإشارات اللاسلكية لهذه الطائرات فقط، بل يستطيع تحديد وجهة الطائرات، ويمكنه إجراء مسح لتحديد ترددات الإشارات اللاسلكية.
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