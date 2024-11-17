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جهاز روسي لاكتشاف الدرونات

11/17/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت صحيفة ((روسيسكايا جازيتا)) أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير جهاز محمول جديد للكشف عن الطائرات المسيّرة.
وقال خبير في مركز ((Dronscope)) الروسي للتصاميم التقنية:))يعمل الخبراء في مركزنا على تطوير جهاز Dronscope-5 المحمول المخصص للكشف عن الدرونات، والذي سيتم إنتاجه بكميات كبيرة في نوفوسيبيرسك)).
وأضاف:))الجهاز الجديد سيغنينا عن المعدات الأجنبية المخصصة لاكتشاف الدرونات. نعمل على تعديل النموذج الأولي لهذا الجهاز، وبدأنا في نوفمبر بتصنيع اللوحات الإلكترونية الخاصة به. Dronscope-5 سيصنع بالكامل من مكونات روسية)).
وأشار الخبير إلى أن الجهاز يعتبر أكثر تعقيدا من الأجهزة الأخرى المخصصة لاكتشاف الدرونات، فهو لا يكتشف الإشارات اللاسلكية لهذه الطائرات فقط، بل يستطيع تحديد وجهة الطائرات، ويمكنه إجراء مسح لتحديد ترددات الإشارات اللاسلكية.

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