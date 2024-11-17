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البشر القدامى ضمن الكائنات اللاحمة

11/17/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أظهرت دراسة حديثة، أنه ولمدة 2 مليون عام تقريبًا، تخلى الإنسان العاقل وأسلافه عن الخضروات، وتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، مما وضعهم في أعلى السلسلة الغذائية.
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2021 من قبل علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة مينهو في البرتغال، فقد أعطانا الصيادون وجامعو الثمار المعاصرون انطباعًا خاطئًا عما كنا نأكله سابقا.
وذكر أحد الباحثين، لمجلة ((ساينس أليرت)): ((هذه المقارنة غير مجدية، لأن مجتمعات الصيد والالتقاط، قبل مليوني عام، كانت قادرة على صيد واستهلاك الفيلة، وغيرها من الحيوانات الضخمة، في حين لا يستطيع الصيادون والملتقطون اليوم، الوصول إلى مثل هذه الثروات)).
وأضاف إن إلقاء نظرة سريعة على مئات الدراسات السابقة، التي تناولت كل شيء من التشريح وعلم وظائف الأعضاء البشرية الحديثة، إلى قياسات النظائر داخل العظام والأسنان البشرية القديمة، تشير إلى أننا كنا في المقام الأول من الحيوانات المفترسة اللاحمة، حتى نحو 12 ألف عام مضت.

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