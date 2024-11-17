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التهاب المعدة الأكثر انتشارا

11/17/2024 11:23:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير الدكتورة لاريسا عبدلخاكوفا خبيرة التغذية، إلى أن التهاب المعدة من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس في عصرنا، سواء الكبار أو الصغار.
ووفقا لها، التهاب المعدة، هو التهاب يحدث في جدار المعدة، وغالبا في الغشاء المخاطي. ويمكن أن يكون حادا عند ظهوره لأول مرة، ومزمنا عندما يستمر الالتهاب لفترة طويلة أو يحدث مرة أخرى)).
وتشير الخبيرة، إلى أن الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب المعدة هي سوء التغذية وتناول الأطعمة الساخنة جدا أو الباردة جدا، وكذلك تناول الطعام بسرعة وسوء مضغه. كما أن تناول الأطعمة الحارة والمالحة والتدخين ومضغ العلكة على معدة فارغة يساعد على الإصابة بالتهاب المعدة.
وتقول: ((أعراض التهاب المعدة متنوعة. فقد تظهر بشكل ألم ضاغط أو ألم ثاقب أو حتى حاد على شكل مغص في المنطقة الشرسوفية في النصف العلوي من البطن. كما يرافق التهاب المعدة غثيان وتقيؤ وفقدان الشهية وحرقة المعدة والتجشؤ المتكرر والشعور بالشبع السريع وثقل في المعدة وطعم كريه في الفم وانبعاث رائحة كريهة من الفم في بعض الأحيان)).
ووفقا لها، إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة، يوصى بتناول مغلي بذور الكتان وبذور عشبة لسان الحمل قبل الأكل. ويجب أن يكون الطعام دافئا أو مهروسا. وأفضل الأطعمة هي المرق والحساء قليل الدسم الذي يعتمد على هذه المرق، ومغلي الأرز بين الوجبات أو قبل الوجبات، وشاي الأعشاب مثل البابونج وعرق السوس.

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