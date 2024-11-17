تكريم رجال أمن بالطائف - جريدة الوطن السعودية

تكريم رجال أمن بالطائف - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/17/2024 11:23:39 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، في مقر المحافظة، عددًا من منسوبي الشرطة العسكرية في أمن المحافظة، بحضور مدير شرطة الطائف بالنيابة اللواء عبدالله الخنفري. وقدم محافظ الطائف شكره وتقديره للمكرمين على جهودهم وتميزهم وتفانيهم في عملهم، متمنيًا لهم التوفيق.
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