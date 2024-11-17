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تكريم رجال أمن بالطائف - جريدة الوطن السعودية

11/17/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كرم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، في مقر المحافظة، عددًا من منسوبي الشرطة العسكرية في أمن المحافظة، بحضور مدير شرطة الطائف بالنيابة اللواء عبدالله الخنفري. وقدم محافظ الطائف شكره وتقديره للمكرمين على جهودهم وتميزهم وتفانيهم في عملهم، متمنيًا لهم التوفيق.

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