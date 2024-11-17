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أنت وأنا والآخر الاحتياج والرغبات - جريدة الوطن السعودية

11/17/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) بين الأنا والآخر قد نختار من نعطي الأولوية، هل لاحتياجاتنا ورغباتنا أم لاحتياجات الآخر ورغباته؟ ، متى نتنازل؟ ومتى نقف مع أنفسنا ومانريده؟ ولمن؟.
هذا الموضوع يتكرر كوننا كائنات اجتماعية، وهنا نحاول أن نسلط الضوء على نقاط توضح متى نعطي لنفسنا الأولوية ؟ومتى نعطيها للآخر؟.
عندما نتحدث عن الاحتياجات الضرورية للعيش كالطعام والهواء، هنا نعطي لأنفسنا أولوية، واذكر مثال قناع الأكسجين في الطائرة، إن كان له حاجة، على المرء أن يبدأ بمساعدة نفسه أولا وارتداء القناع، ثم يساعد من حوله، وعندما يساعد من حوله سيبدأ بمساعدة الآخر القريب منه كعائلته وربما يمتد عطاؤه للركاب الآخرين. وهنا تبرز أهمية من هو الآخر الذي اتنازل لأجل؟ه طبعاً الآخر الذي نتنازل لأجله هو القريب منا كالعائلة والأصدقاء أو الزملاء أو الذي يهمنا أمره ،ويكون ذلك بالتبرع على سبيل المثال. وعطاؤنا له حدود كالتبرع بجزء من مال الشخص وليس كل ماله لأنه يحتاج له.وجدير بالذكر أن التنازل يكون في الرغبات، والرغبات تختلف عن الاحتياجات، فالاحتياج ربما يموت الانسان دونه كالطعام، لكن الرغبة تختلف عن ذلك هي تفضيلات كنوعية الطعام مثلاً أو رحلة ترفيهة.
عند تفضيلنا بين الأنا والآخر في الرغبات علينا أن نوازن، فالكثير من التنازلات تتعب الشخص، وربما يراها الآخر حقا مشروعا له، ويغضب منك عندما تعبر عن رغباتك، وهنا تأتي أهمية الحوار، بالإضافة للتوازن في التفضيل بين رغباتك ورغبات الآخر، قد يكون ذلك في موضوعات بسيطة كاختيار المطعم أو حتى اختيار نوعية السلطة، وموضوعات أكبر كاختيار وجهة السفر وهكذا.
إن ممارسة التوازن والحوار بين رغباتك ورغبات الآخر تحقق نوعا من التنازلات الجميلة للآخر تعبيراً عن أهميته ومشاعرك الطيبة تجاهه وعلاجا للأنانية عند الطرفين وتقبل الاختلاف. وكذلك تعبيرا عن حبك لذاتك التي تستحق أن تحبها وتعطيها فهي التي تصارع معك في هذه الحياة لتحقق الخلافة في الأرض والهدف من وجودك، وتذكر أن كل آتيه يوم القيامة فرداً.
يحب الإنسان أن يكون معطاءاً ، ويشعره ذلك بالسعادة والرضا، كمن يسعد لخدمة قضية ما وافادة غيره ولنفترض أنها جمعية تعنى بمرض معين، لكن إن كان العطاء زائداً ونسي الانسان نفسه قد يتضرر، فمثلاً لايستطيع الانسان العطاء لكل الجمعيات الخيرية سواء بماله أو بتطوعه، لكنه يستطيع في جمعية واحدة او اثنتين مثلاً، ولساعات تطوع محددة.
نهاية في احتياجاتك اختر نفسك أولاً، وفي الرغبات وازن بين الأنا والآخر ، واهتم بدائرتك القريبة والمهمين لديك، كن معطاءاً بوقتك ومالك بقدر استطاعتك، وتمنياتي لكم بحياة سعيدة.

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