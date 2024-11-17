Monday, 18 November 2024 10:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحقيق التوازن بين السيطرة والتمكين

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يمثل التفويض الإداري هاجسًا تواجهه المنظمات باختلاف قطاعاتها، وهو أداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستويات الأداء، وهذا المفهوم، رغم فوائده الجلية، إلا أنه يثير في نفوس بعض المدراء طيفًا من المخاوف والتحديات التي تعكر صفو تفكيرهم وفي هذه المقالة، عزيزي القارئ، سأتطرق لمفهوم التفويض، مستعرضًا أهميته وما تحمل طيّاته من إيجابيات والتحديات التي قد تعترض سبيله، بالإضافة إلى خطوات يمكن أن تساعد في تجاوز تلك العقبات.
التفويض هو عملية نقل السلطة والمسؤوليات من مستوى إداري إلى آخر، فيتيح ذلك للمدراء التركيز على المهام الاستراتيجية الهامة بينما يقوم الموظفون بأداء المهام اليومية ويعد بهذا جزءًا أساسيًا من إدارة الوقت والموارد، حيث يسهم في تعزيز الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير مهارات الموظفين.
تكمن أهميته في تحسين الكفاءة وتطوير المهارات وزيادة الرضا الوظيفي حيث يشعر الموظفون بالتمكين عندما يتلقون مسؤوليات جديدة، مما قد يعزز أيضًا من ولائهم للمنظمة كما يزيد التفويض من الابتكار؛ فمنح الحرية للموظفين يسهم في الحصول على أفكار جديدة وحلول مبتكرة.
وعلى الرغم من فوائده التي أسلفنا لا يخلوا التفويض من التحديات ومنها فقدان السيطرة على العمليات والنتائج وهو ما يخشاه المدراء وقد يشعر المدراء أيضًا بعدم الثقة في قدرات الفريق، مما يمنعهم من تفويض المهام بشكلٍ كافٍ، ومنها عدم وضوح المسؤوليات فقد يؤدي غياب التوجيه الواضح إلى ارتباك حول من يتحمل مسؤولية ماذا.. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي التفويض غير المدروس إلى تحميل الموظفين مهامًا أكثرَ مما تسعها أنفسهم.
ولتجاوز هاجس التفويض، يجب على القادة توفير بيئة عمل تشجع على الثقة والتعاون بين الفريق وتحديد الأهداف والمعايير بوضوح لضمان فهم الجميع لما هو متوقع منهم كما يجب استثمار الوقت في تدريب الموظفين على المهارات اللازمة لزيادة ثقتهم وقدراتهم على أداء ما فوِّضوا للقيام به كما ينبغي وبلا شك أن يكون هناك تواصل مستمر وإيجابي ومتابعة بين القادة والموظفين لضمان سير الأمور.
إن تحقيق التوازن أخي القائد، بين السيطرة والتمكين أمرًا جوهريًا حرّيٌ بك أن توليه اهتمامك.. ومعادلةً ترفع من مستوى الأداء العام وتقرّبك من تحقيق النجاح المستدام ، يجب علينا النظر إلى التفويض الإداري كاستثمار في المستقبل وفرصة.. للنمو والتطور.

MENAFN17112024000089011017ID1108895299

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث