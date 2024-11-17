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السعودية دولة لا تعرف المستحيل

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تقف المملكة العربية السعودية اليوم شامخة كنموذج ملهم للدول التي تتحدى المستحيل وتحوله إلى واقع ملموس. فمنذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، والمملكة تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار في شتى المجالات.
في غضون عقود قليلة، نجحت المملكة في تحويل الصحراء القاحلة إلى مدن عصرية تنبض بالحياة والتطور. وها هي اليوم تقود مشاريع عملاقة كمشروع نيوم، الذي يعد مدينة المستقبل، ومشروع البحر الأحمر السياحي، ومشروع القدية الترفيهي، وغيرها من المشاريع التي تحاكي المستقبل وتتجاوز حدود الخيال.
في مجال التعليم، حققت المملكة قفزات نوعية، حيث انتقلت من بضع مدارس بسيطة إلى عشرات الجامعات المتطورة والمعاهد المتخصصة. وأصبح طلابها يتنافسون في أرقى الجامعات العالمية، محققين إنجازات علمية مشرفة في مختلف التخصصات.
اقتصادياً، نجحت المملكة في تنويع مصادر دخلها من خلال رؤية 2030 الطموحة بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
في المجال الاجتماعي، شهدت المملكة تحولات إيجابية كبيرة، حيث تم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، وأصبحت تتبوأ مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.
على الصعيد الدولي، تحظى المملكة بمكانة مرموقة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة. فهي عضو فاعل في مجموعة العشرين، وتلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تقود جهوداً دولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
في مجال البيئة والاستدامة، أطلقت المملكة مبادرات طموحة مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مؤكدة التزامها بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتستثمر بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
إن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات يؤكد أن المستحيل ليس سوى تحدٍ مؤقت يمكن تجاوزه بالإرادة والعزيمة والتخطيط السليم. فبفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الطموح، تواصل المملكة مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، محطمة كل الحواجز التي تقف في طريقها نحو التقدم والازدهار.​​

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