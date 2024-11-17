السعودية دولة لا تعرف المستحيل

(MENAFN
- Al Watan)
تقف المملكة العربية السعودية اليوم شامخة كنموذج ملهم للدول التي تتحدى المستحيل وتحوله إلى واقع ملموس. فمنذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، والمملكة تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار في شتى المجالات.
في غضون عقود قليلة، نجحت المملكة في تحويل الصحراء القاحلة إلى مدن عصرية تنبض بالحياة والتطور. وها هي اليوم تقود مشاريع
عملاقة كمشروع نيوم، الذي يعد مدينة المستقبل، ومشروع البحر الأحمر السياحي، ومشروع القدية الترفيهي، وغيرها من المشاريع التي تحاكي المستقبل وتتجاوز حدود الخيال.
في مجال التعليم، حققت المملكة قفزات نوعية، حيث انتقلت من بضع مدارس
بسيطة إلى عشرات الجامعات
المتطورة والمعاهد المتخصصة. وأصبح طلابها يتنافسون في أرقى الجامعات العالمية، محققين إنجازات علمية مشرفة في مختلف التخصصات.
اقتصادياً، نجحت المملكة في تنويع مصادر دخلها من خلال رؤية 2030 الطموحة بقيادة ولي العهد الامير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
في المجال الاجتماعي، شهدت المملكة تحولات إيجابية كبيرة، حيث تم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، وأصبحت تتبوأ مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.
على الصعيد الدولي، تحظى المملكة بمكانة مرموقة كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة. فهي عضو فاعل في مجموعة العشرين، وتلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تقود جهوداً دولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
في مجال البيئة والاستدامة، أطلقت المملكة مبادرات طموحة مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مؤكدة التزامها بحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وتستثمر بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
إن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات يؤكد أن المستحيل ليس سوى تحدٍ مؤقت يمكن تجاوزه بالإرادة والعزيمة والتخطيط السليم. فبفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الطموح، تواصل المملكة مسيرتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً، محطمة كل الحواجز التي تقف في طريقها نحو التقدم والازدهار.
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