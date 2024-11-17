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الإشراف العلمي بين الأستاذية الهادية والأمومة أو الأبوة الرحيمة والشخصية الحازمة

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ما من كاتب يريد أن يكتب إلَّا يعيش مدة بين الإحجام والإقدام وإن غلب الأول فلن يكتب أحد سوداء في بيضاء، ولا سيما حين يقرأ كلمةً مثل كلمة العلامة الراحل عن دنيانا شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: "وقضية {ألا لله الدين الخالص} في ذروتها تلغي أنا، إنه لا بقاء للعبد الذي أخلص العبودية مع سيده".
ولكن حين تأْسِرُه كلمةٌ مثل كلمة أ.د. عبد الحميد مدكور حفظه الله (ولد 1942م) عن مشرفه في رسالة التخصص الدكتور محمود قاسم رحمه الله تعالى (1913-1973): قال "ملاحظاته القيمة التي أبداها في أستاذية هادية وأبوة حانية" يجد فؤاده يتشوف إلى مثال حي وخلف صالح لهذه المدرسة المباركة التي سأذكر معالمها على النحو التالي:
الأستاذية الهادية:
في نظري لا بد أن يكون المشرفُ عالما ربانيًّا عفيف اللسان نقي السريرة معتنيا بالأدب قبل العلم لا يفرط في حق أدب الأستاذ؛ لأن العلم بلا أدب شجرة بلا ثمر.
والأستاذية تعني -فيما تعني- الإلمام بالنحو والصرف والبلاغة واللغة المعجمية وما في معنى الأربعة، تعني الإلمام بالفقه والتفسير والحديث والعقيدة، تعني الإلمام بعلوم الآلات الأخرى، تعني الأصالة والمعاصرة، تعني معرفة بالطبعات القديمة والحديثة، وطبقات المحققين والمصححين، تعني خلفية عن تحقيق التراث، تعني تدرجا تعليميا وعلميا وتربويا، تعني جمعًا بين طريقة المتون وطريقة الكتب المدرسية، تعني التخصص والتعمق والأخذ من كل علم بطرف، تعني عدم التسليم للمكتبة الشاملة دون الرجوع للمطبوع، تعني فكرا وعقلا حرًّا متحررا من قيود ورسوم لا دليل عليها ولا صلاحية لها ولا فائدة ترجى من ورائها حدثت بعد القرون الثلاثة الأولى المفضلة، تعني التجديد المنضبط، تعني النقد البناء والنفس الهادئة لا الهاجمة الشرسة، تعني حب العلماء وحب كتبهم حبا صادقا يجعل المطالعة دواءً ويجعل كل حائل داءً، تعني أشياء لا تكاد تحصر بل غاية ما يمكن حيالها أن تذكر في أمثلة.
حين تتوفر الأستاذية تكون هادية، وبقدر متانة الأستاذية تكون الهداية، إلى آخر ما هنالك مما هو بدهي.
الأبوة أو الأمومة الحانية:
الحنان - في نظري هنا - هو رحمة وتقدير من يستحق الرحمة، رحمة أهل الحياء من الباحثين، أهل الأدب منهم، الذين يودون سماع المشرف أكثر من أي شيء؛ لأنهم تلاميذ، وحق التلميذ أن يسمع الأستاذ، لا أن يقاطعه بل أن يماريه، أكبر هم التلميذ الموفق -في نظري- ألا يتغير عليه قلب أستاذه؛ لأن العاقل من راعى وداد لحظة.
وثمت صور كثيرة لحنان المشرف: منها تقدير ظروف كل باحث صادق في ظرفه وعذره، ومنها إكرام الباحث بما تيسر وتقديم ضيافة يسيرة -كذا يسميها المشرف الرحيم- ولكنها ضيافة عالية الجودة ثمينة المبنى والمعنى، ومنها أن العامل والعاملة اللذين قدَّما الضيافة ألح المشرف عليهما إلحاحا قارب الأمر الذي لا يقتضي إلا الوجوب ولا يوجد ما يصرفه إلى الاستحباب.
الشخصية الحازمة:
الرحمة والرأفة والحنان والشفقة معانٍ عظيمة، لكن بعض ضعاف العقول يظنها ضعفا وتساهلا، فتحمله على الجرأة وتدعوه إلى التقصير بل إلى إهمال حق المشرف وأدب الأستاذ، ومثل هذا تأتيه صاعقة الحزم، ولطمة الموج العالي، وقوة فأس الحارث في أرض بور وقد يئس المشرف أن تنبت.
كل هذه المعاني وغيرها كثير رأيتها وسمعتها وقرأتها ووجدتها وألفيت عليها أستاذتي الكريمة زينب عبد السلام أبو الفضل أمدها الله بالعافية والصحة والسلامة، وأطال بقاءها على طاعته وأحسن عملها وغفر لها، وسلام على فقيهة قائمة بدور ومهام عجز عنه كثير من الرجال، دون تعصب منها لغير الحق.

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