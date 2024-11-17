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الفيلر تحت الخدين يشوه المرأة

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) حذرت خبيرة تجميل أمريكية من أن حقن الفيلر في منطقة معينة من الوجه قد يتسبب في تشويه الملامح، وجعل المرأة تبدو كـ((كائن غريب)).
وأكدت أن الحقن التي تحتوي على جل طبي يحقن تحت الجلد يمكن أن تكون فعالة في إزالة التجاعيد واستعادة حجم الوجه، لكن حقنها تحت عظام الخدين قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وأوضحت الطبيبة المعاونة في مجال التجميل، مولي بيلي، التي تعمل في ولاية ميزوري، أن عظام الخدين لا تفقد كثيرا من حجمها مع تقدم العمر، بخلاف ((تفاحتي الخدين)) اللتين تفقدان الحجم بشكل أكبر مع مرور الوقت.
وأشارت إلى أن حقن الفيلر في هذه المنطقة، والمعروفة طبيا بـ((القوس الوجني))، يجعل الوجه ((يبدو أوسع)) و((أكثر ذكورية))، مما يؤدي إلى تغيير الملامح بشكل ملحوظ.
وفي فيديو نشرته على ((إنستغرام))، أعطت بيلي مثالا لعارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل، التي يعتقد البعض أنها حقنت الفيلر تحت عظام خديها. كما أكدت أن الفيلر في المناطق التي لا تفقد حجمها بشكل طبيعي يمكن أن يظهر بشكل غير طبيعي، مما يسهم في تشويه الملامح.
وقالت بيلي: ((عندما يتم حقن الفيلر في مناطق لا تعاني فقدان الحجم الطبيعي، يصبح أكثر وضوحا، ويغير ملامح الوجه بشكل أكبر))، مشيرة إلى أن كامبل ستظل بهذا الشكل ((بقية حياتها)).
كما أضافت أن من المشاكل الأخرى التي تحدث هي فقدان الحجم أسفل الخدين، مما يجعل تأثير الفيلر أكثر وضوحا.
وشددت خبيرة التجميل على أهمية استخدام الفيلر فقط لاستعادة الحجم في الوجه، وليس لتحديد الملامح، داعية النساء إلى استخدام المكياج في تحديد ملامح الوجه بدلا من الفيلر.
وأفادت بأن الفيلر في منتصف الوجه يمكن أن يكون داعما ويظل غير مرئي، لكن يجب استخدامه بحذر، لتجنب التأثيرات غير المرغوب فيها.
في وقت سابق، حذر أطباء الجلد من أن الإفراط في استخدام الفيلر لدى الأشخاص الأصغر سنا قد يؤدي إلى نتائج غير طبيعية.

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