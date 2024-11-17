بيضة يوميا تنقذ ذاكرة النساء

(MENAFN
- Al Watan)
اكتشف فريق من جامعة
كاليفورنيا سان دييغو أن النساء المسنات اللواتي يتناولن البيض كل أسبوع قد يعانين من فقدان أقل للذاكرة وانخفاض أقل في وظائف الدماغ التنفيذية بمرور الوقت.
فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، مجموعة من 890 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما من دراسة رانشو برناردو في كاليفورنيا. تتبع المشاركون استهلاكهم للبيض من عام 1988 إلى عام 1991. كما خضعوا لسلسلة من الاختبارات المعرفية خلال ذلك الوقت ومرة أخرى بين عامي 1992 و1996، لقياس إدراكهم العالمي ووظيفتهم التنفيذية وذاكرتهم الدلالية.
عدد البيضات
عندما حلل الباحثون البيانات حسب الجنس، وجدوا أنه من بين النساء، عانى أولئك الذين أكلوا المزيد من البيض كل أسبوع من انخفاض أقل في طلاقة الفئة - وهو اختبار للقدرات اللفظية والوظيفة التنفيذية - على مدى فترة أربع السنوات. ظل هذا الارتباط حتى بعد مراعاة عوامل مثل العمر والتعليم وسلوكيات نمط الحياة ومستويات الكوليسترول وتناول كل مشارك من السعرات الحرارية والبروتين.
بشكل عام، وجد الباحثون أن الرقم السحري للنساء المسنات يبدو أنه خمس بيضات في الأسبوع. بعبارة أخرى، قد تبقي بيضة في اليوم التدهور المعرفي بعيدا.
كتب الباحثان دونا كريتز سيلفرشتاين وريكي بيتنكورت في تقريرهما: ((سيكون لدى النساء في أعلى فئة من تناول البيض انخفاض أقل بمقدار نصف نقطة في درجة الطلاقة في الفئة على مدار 4 سنوات مقارنة بالنساء اللواتي لم يستهلكن البيض أبدا))، على الرغم من صغرها، إلا أن هذا الارتباط كان لا يزال مهما بعد مزيد من التعديل للسلوكيات والكوليسترول والسعرات الحرارية والبروتين، وكذلك بعد تعديل إضافي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
تغيرات الرجال
في المقابل، لم يجد الباحثون أي روابط مهمة بين تناول البيض وتغيرات الدماغ بين الرجال. يشير كريتز سيلفرشتاين إلى أن هذا الاختلاف بين الجنسين مثير للاهتمام ويستدعي مزيدا من التحقيق.
السبب الدقيق الذي يجعل البيض يفيد الصحة المعرفية ليس واضحا تماما، لكن الباحثين يشيرون إلى بعض القرائن الواعدة. البيض غني بالمغذيات مثل الكولين واللوتين والزياكسانثين، والتي تم ربطها بتحسين صحة الدماغ في الأبحاث السابقة. قد يساعد البروتين عالي الجودة في البيض أيضا في الحفاظ على البنية العصبية ووظيفتها.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن البيض يحتوي على الكوليسترول الغذائي، على عكس اللحوم، فإنه يحتوي على مستويات منخفضة نسبيا من الدهون المشبعة الضارة. قد يسمح لهم ذلك بتوفير فوائد معرفية دون الجوانب السلبية المحتملة المرتبطة بالأطعمة عالية الكوليسترول. يلاحظ الفريق أيضا أن البيض بأسعار معقولة نسبيا ويمكن الوصول إليه، مما يجعله طريقة رخيصة للحصول على العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ.
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