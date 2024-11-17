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بيضة يوميا تنقذ ذاكرة النساء

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف فريق من جامعة كاليفورنيا سان دييغو أن النساء المسنات اللواتي يتناولن البيض كل أسبوع قد يعانين من فقدان أقل للذاكرة وانخفاض أقل في وظائف الدماغ التنفيذية بمرور الوقت.
فحصت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nutrients، مجموعة من 890 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما من دراسة رانشو برناردو في كاليفورنيا. تتبع المشاركون استهلاكهم للبيض من عام 1988 إلى عام 1991. كما خضعوا لسلسلة من الاختبارات المعرفية خلال ذلك الوقت ومرة أخرى بين عامي 1992 و1996، لقياس إدراكهم العالمي ووظيفتهم التنفيذية وذاكرتهم الدلالية.
عدد البيضات
عندما حلل الباحثون البيانات حسب الجنس، وجدوا أنه من بين النساء، عانى أولئك الذين أكلوا المزيد من البيض كل أسبوع من انخفاض أقل في طلاقة الفئة - وهو اختبار للقدرات اللفظية والوظيفة التنفيذية - على مدى فترة أربع السنوات. ظل هذا الارتباط حتى بعد مراعاة عوامل مثل العمر والتعليم وسلوكيات نمط الحياة ومستويات الكوليسترول وتناول كل مشارك من السعرات الحرارية والبروتين.
بشكل عام، وجد الباحثون أن الرقم السحري للنساء المسنات يبدو أنه خمس بيضات في الأسبوع. بعبارة أخرى، قد تبقي بيضة في اليوم التدهور المعرفي بعيدا.
كتب الباحثان دونا كريتز سيلفرشتاين وريكي بيتنكورت في تقريرهما: ((سيكون لدى النساء في أعلى فئة من تناول البيض انخفاض أقل بمقدار نصف نقطة في درجة الطلاقة في الفئة على مدار 4 سنوات مقارنة بالنساء اللواتي لم يستهلكن البيض أبدا))، على الرغم من صغرها، إلا أن هذا الارتباط كان لا يزال مهما بعد مزيد من التعديل للسلوكيات والكوليسترول والسعرات الحرارية والبروتين، وكذلك بعد تعديل إضافي لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
تغيرات الرجال
في المقابل، لم يجد الباحثون أي روابط مهمة بين تناول البيض وتغيرات الدماغ بين الرجال. يشير كريتز سيلفرشتاين إلى أن هذا الاختلاف بين الجنسين مثير للاهتمام ويستدعي مزيدا من التحقيق.
السبب الدقيق الذي يجعل البيض يفيد الصحة المعرفية ليس واضحا تماما، لكن الباحثين يشيرون إلى بعض القرائن الواعدة. البيض غني بالمغذيات مثل الكولين واللوتين والزياكسانثين، والتي تم ربطها بتحسين صحة الدماغ في الأبحاث السابقة. قد يساعد البروتين عالي الجودة في البيض أيضا في الحفاظ على البنية العصبية ووظيفتها.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن البيض يحتوي على الكوليسترول الغذائي، على عكس اللحوم، فإنه يحتوي على مستويات منخفضة نسبيا من الدهون المشبعة الضارة. قد يسمح لهم ذلك بتوفير فوائد معرفية دون الجوانب السلبية المحتملة المرتبطة بالأطعمة عالية الكوليسترول. يلاحظ الفريق أيضا أن البيض بأسعار معقولة نسبيا ويمكن الوصول إليه، مما يجعله طريقة رخيصة للحصول على العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ.

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