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تدريب 123 شابا منته بالتوظيف

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة جمعية ((زود)) لتنمية ذوي الدخل المحدود في الأحساء عبدالله المسلم، إسهام برامج الجمعية في تدريب وتوظيف 123 شابًا وفتاة في القطاع الخاص، برواتب مجزية وفي وظائف مرموقة، بينها 50 وظيفة ((إدارية)) نسائية، وتعمل الجمعية على عقد شراكات اجتماعية في مجال ((حاضنات)) المشروعات لرعاية ودعم الأسر المنتجة، وتقديم الاستشارات للأسر المنتجة، وتقديم برامج التهيئة لسوق العمل والتدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب تدريب الأفراد ((أكاديميًا)) لمساندتهم في التعليم بما يؤهلهم للدخول في الجامعات، وتقديم دورات متخصصة في اختبارات القدرات والتحصيلي واللغة الإنجليزية، علاوة على تهيئة الأفراد لسوق العمل في المجالات الأكاديمية والمهنية في اللغات والحاسب الآلي والميكانيكا والكهرباء والسباكة.
الأولى من نوعها في الشرقية
أضاف المسلم، أن الجمعية، هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، وتهدف لتغيير حياة الأفراد إلى الأفضل عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع تحديات الحياة، بشكل أفضل للوصول إلى النجاح والسعادة، وتحقيق الذات عن طريق البرامج التدريبية والمحاضرات وورش العمل لتحفيزهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم في الحياة بشكل عام، مؤكدًا أن الجمعية، تسعى لتهيئة القوى البشرية إلى طاقات منتجة وتأهيلهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين إمكانياتهم وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، مبينًا أن الجمعية، تستهدف ذوي الدخل المحدود، ومستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، ونقلهم من الرعوية إلى الاعتماد على الذات والإنتاجية.
أهداف الجمعية:
01 - تعزيز القدرة والاعتماد على الذات والتنمية الشخصية لدى أفراد الجمعية.
02 - رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التنمية الشخصية.
03 - تنفيذ برامج تعزيز الذات والتنمية الشخصية.
04 - العناية بالتدريب وجوانب تطوير الذات.
05 - غرس وتعزيز القيم لدى أفراد المجتمع.

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