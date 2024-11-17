تدريب 123 شابا منته بالتوظيف

(MENAFN
- Al Watan)
كشف رئيس مجلس إدارة جمعية ((زود)) لتنمية ذوي الدخل
المحدود في الأحساء عبدالله المسلم، إسهام برامج الجمعية في تدريب وتوظيف 123 شابًا وفتاة في القطاع الخاص، برواتب مجزية وفي وظائف مرموقة، بينها 50 وظيفة ((إدارية)) نسائية، وتعمل الجمعية على عقد شراكات اجتماعية في مجال ((حاضنات)) المشروعات لرعاية ودعم الأسر المنتجة، وتقديم الاستشارات للأسر المنتجة، وتقديم برامج التهيئة لسوق العمل والتدريب المنتهي بالتوظيف، بجانب تدريب الأفراد ((أكاديميًا)) لمساندتهم في التعليم
بما يؤهلهم للدخول في الجامعات، وتقديم دورات متخصصة في اختبارات القدرات والتحصيلي واللغة الإنجليزية، علاوة على تهيئة الأفراد لسوق العمل في المجالات الأكاديمية والمهنية في اللغات والحاسب الآلي والميكانيكا والكهرباء والسباكة.
الأولى من نوعها في الشرقية
أضاف المسلم، أن الجمعية، هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية، وتهدف لتغيير حياة الأفراد إلى الأفضل عبر تطوير قدراتهم ومهاراتهم للتعامل مع تحديات الحياة، بشكل أفضل للوصول إلى النجاح والسعادة، وتحقيق الذات عن طريق البرامج التدريبية والمحاضرات وورش العمل لتحفيزهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم في الحياة بشكل عام، مؤكدًا أن الجمعية، تسعى لتهيئة القوى البشرية إلى طاقات منتجة وتأهيلهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين إمكانياتهم وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، مبينًا أن الجمعية، تستهدف ذوي الدخل المحدود، ومستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، ونقلهم من الرعوية إلى الاعتماد على الذات والإنتاجية.
أهداف الجمعية:
01 - تعزيز القدرة والاعتماد على الذات والتنمية الشخصية لدى أفراد الجمعية.
02 - رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التنمية الشخصية.
03 - تنفيذ برامج تعزيز الذات والتنمية الشخصية.
04 - العناية بالتدريب وجوانب تطوير الذات.
05 - غرس وتعزيز القيم لدى أفراد المجتمع.
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