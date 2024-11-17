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4523 خطة وقائية تدخلية تخفض إصابات السقوط

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أثمرت 4523 خطة وقائية تدخلية، منها 2205 خطط وقائية في دور الرعاية الاجتماعية، مقابل 2318 خطة في مراكز التأهيل الشامل، والتي نفذتها هيئة الصحة العامة في العام الماضي، في خفض إصابات السقوط لكبار السن وذوي الإعاقة في دور الرعاية الاجتماعية للمسنين، ومراكز التأهيل الشامل، حيث سجلت إصابات سقوط كبار السن انخفاضا بـ50%، مقابل 6.4% انخفاض إصابات السقوط للأشخاص ذوي الإعاقة، في وقت اعتمدت 11 مبادرة، و19 توصية علمية حول المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة.
خفض الحالات
كشف تقرير هيئة الصحة العامة ((وقاية))، للعام الماضي، أن السقوط يعد ثاني سبب مؤدٍ إلى الوفاة من الإصابات غير المعتمدة حول العالم، مشيرة إلى وجود تعاون بين وقاية ووزارة الموارد البشرية في تفعيل التدخل الوقائي لخفض حالات السقوط، والتي أثمرت في رفع جودة البيانات المسجلة لحالات السقوط التي لديها خطورة عالية. رغم أن جميع الأفراد الذين يسقطون قد يتعرضون لجروح، فقد يؤثر عمر الفرد وجنسه وحالته الصحية على نوع الإصابات ومدى خطورتها.
الفئات المعرضة للسقوط
أوضحت منظمة الصحة العالمية أن العمر، واحد من عوامل المخاطر الرئيسية التي تنطوي عليها حوادث السقوط. ويعد كبار السن الفئة الأكثر عرضة للوفاة أو الإصابة البالغة بسبب السقوط. وتزداد هذه المخاطر مع التقدم في السن. غير أن مستوى المخاطر قد يعزى في جزء منه إلى التغييرات البدنية والحسية والإدراكية المرتبطة بالشيخوخة، بالاقتران مع البيئات التي ليست مهيأة وفقا لاحتياجات كبار السن.
وفئة الأطفال هي أيضا من الفئات الأخرى الأكثر عرضة للمخاطر الشديدة. إذ تقع معظم حوادث سقوط الأطفال في مراحل تطور نموهم بسبب غريزة الفضول لديهم للتعرف على المحيط ورغبتهم المتزايدة في إثبات استقلاليتهم وما تنطوي عليه من سلوكيات أكثر مجازفة عادة بـ((الإقدام على المخاطر)).
4523 خطة وقائية تدخلية منفذة
السقوط ثاني الأسباب المؤدية للوفاة عالميا
%50 انخفاض إصابات السقوط لكبار السن
%6.4 انخفاض إصابات السقوط لذوي الإعاقة الوقاية من

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