1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل

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- Al Watan)
بلغت عقود المركبات المسجلة بالهيئة العامة للنقل خلال العام الحالي 1.726.670، حوالي ثلثها لسيارات مصنعة في العام 2023 وبعدد 700.743 عقدا، تمثل ما نسبته 41% من العقود، في حين بلغ عدد العقود للسيارات المصنعة في 2024 حوالي 648.462 سيارة، أما السيارات المصنعة في 2022 فبلغ عددها 58.019 سيارة، و67.586 سيارة لموديل 2025، وأقلها للسيارات المصنعة في العام 2019 بحوالي 192 سيارة، والعام 2020 بحوالي 49.123 سيارة.
وسيطرت تويوتا ياريس على عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ198.958 ألف عقد خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت بلغت العقود حسب صنع المركبة لعام 2025 المقبل 67.586 ألف عقد إلى الآن. تفوق أغسطس
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث من العام الحالي، تفوق عقود المركبات في شهر أغسطس، والتي فاقت معها عقود شهري سبتمبر ويوليو، حيث بلغ إجمالي عقود المركبات في أغسطس 591.944 ألف عقد، مقابل 578.236 ألف عقد في شهر سبتمبر ثانيا، وحلت عقود المركبات في شهر يوليو ثالثا بـ556.126 ألف عقد، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في عقود المركبات في سبتمبر بـ33%، وحصدت الباحة أقل المناطق عقودا بـ0.57%. صدارة تويوتا
تصدرت تويوتا ياريس عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ198.958 ألف عقد، وحلت هونداي أكسنت ثانيا بـ161.915 ألف عقد، ونيسان صني ثالثا بـ132.832 ألف عقد، وكيا بيجاس رابعا بـ121.375 ألف عقد، وهونداي جراند اي خامسا بـ94.799 ألف عقد، وهيونداي أكسنت سادسا بـ94.164 ألف عقد، وجيلي اميجراند سابعا بـ91.696 ألف عقد، وسوزوكي ديزاير ثامنا بـ82.882 ألف عقد، وسانجان السفن تاسعا بـ78.147 ألف عقد، وهونداي النترا عاشرا بـ74.209 ألف عقد. عقود المناطق
تصدرت منطقة الرياض عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي العقود 190.146 ألف عقد بـ33%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 131.552 ألف عقد بـ23%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 90.791 ألف عقد بـ16%، وعسير رابعا، بإجمالي 38.662 ألف عقد بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 32.913 ألف عقد بـ6%، والقصيم سادسا، بإجمالي 26.194 ألف عقد بـ5%، وجازان سابعا، بإجمالي 23.115 ألف عقد بـ4%. أقل المناطق
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في عقود المركبات في شهر سبتمبر بـ0.57%، وحلت منطقة الحدود الشمالية ثانيا بـ0.69%، والجوف ثالثا بـ1%، وحائل رابعا بـ1.24%، ونجران خامسا بـ1.42%، وتبوك سادسا بـ3%.
Asf:
%8 انخفاض عقود المركبات
648 ألفا عقود المركبات في عام 2024
700.7 ألف عقود المركبات في العام الماضي
67.5 ألفا عقود المركبات في 2025
ياريس تتصدر عقود المركبات
الرياض الأكثر عقودا للمركبات في سبتمبر
عقود أغسطس تفوق سبتمبر ويوليو
أكثر الشركات في عقود المركبات:
تويوتا ياريس: 198.9 ألف عقد
هونداي أكسنت: 161.9 ألف عقد
نيسان صني: 132.8 ألف عقد
كيا بيجاس: 121 ألف عقد
هونداي جراند اي: 94.7 ألف عقد
هيونداي أكسنت: 94 ألف عقد
جيلي اميجراند: 91.6 ألف عقد
سوزوكي ديزاير: 82.8 ألف عقد
سانجان السفن: 78 ألف عقد
هونداي النترا: 74 ألف عقد
أكثر المناطق في عقود المركبات:
الرياض: 33%
مكة المكرمة: 23%
الشرقية: 16%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 5%
جازان: 4%
أقل المناطق عقودا:
الباحة: 0.57%
الحدود الشمالية: 0.69%
الجوف: 1%
حائل: 1.24%
نجران: 1.42%
تبوك: 3%
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