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1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت عقود المركبات المسجلة بالهيئة العامة للنقل خلال العام الحالي 1.726.670، حوالي ثلثها لسيارات مصنعة في العام 2023 وبعدد 700.743 عقدا، تمثل ما نسبته 41% من العقود، في حين بلغ عدد العقود للسيارات المصنعة في 2024 حوالي 648.462 سيارة، أما السيارات المصنعة في 2022 فبلغ عددها 58.019 سيارة، و67.586 سيارة لموديل 2025، وأقلها للسيارات المصنعة في العام 2019 بحوالي 192 سيارة، والعام 2020 بحوالي 49.123 سيارة.
وسيطرت تويوتا ياريس على عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ198.958 ألف عقد خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت بلغت العقود حسب صنع المركبة لعام 2025 المقبل 67.586 ألف عقد إلى الآن.
تفوق أغسطس
كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الثالث من العام الحالي، تفوق عقود المركبات في شهر أغسطس، والتي فاقت معها عقود شهري سبتمبر ويوليو، حيث بلغ إجمالي عقود المركبات في أغسطس 591.944 ألف عقد، مقابل 578.236 ألف عقد في شهر سبتمبر ثانيا، وحلت عقود المركبات في شهر يوليو ثالثا بـ556.126 ألف عقد، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة في عقود المركبات في سبتمبر بـ33%، وحصدت الباحة أقل المناطق عقودا بـ0.57%.
صدارة تويوتا
تصدرت تويوتا ياريس عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ198.958 ألف عقد، وحلت هونداي أكسنت ثانيا بـ161.915 ألف عقد، ونيسان صني ثالثا بـ132.832 ألف عقد، وكيا بيجاس رابعا بـ121.375 ألف عقد، وهونداي جراند اي خامسا بـ94.799 ألف عقد، وهيونداي أكسنت سادسا بـ94.164 ألف عقد، وجيلي اميجراند سابعا بـ91.696 ألف عقد، وسوزوكي ديزاير ثامنا بـ82.882 ألف عقد، وسانجان السفن تاسعا بـ78.147 ألف عقد، وهونداي النترا عاشرا بـ74.209 ألف عقد.
عقود المناطق
تصدرت منطقة الرياض عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي العقود 190.146 ألف عقد بـ33%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 131.552 ألف عقد بـ23%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 90.791 ألف عقد بـ16%، وعسير رابعا، بإجمالي 38.662 ألف عقد بـ7%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 32.913 ألف عقد بـ6%، والقصيم سادسا، بإجمالي 26.194 ألف عقد بـ5%، وجازان سابعا، بإجمالي 23.115 ألف عقد بـ4%.
أقل المناطق
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في عقود المركبات في شهر سبتمبر بـ0.57%، وحلت منطقة الحدود الشمالية ثانيا بـ0.69%، والجوف ثالثا بـ1%، وحائل رابعا بـ1.24%، ونجران خامسا بـ1.42%، وتبوك سادسا بـ3%.
Asf:
%8 انخفاض عقود المركبات
648 ألفا عقود المركبات في عام 2024
700.7 ألف عقود المركبات في العام الماضي
67.5 ألفا عقود المركبات في 2025
ياريس تتصدر عقود المركبات
الرياض الأكثر عقودا للمركبات في سبتمبر
عقود أغسطس تفوق سبتمبر ويوليو
أكثر الشركات في عقود المركبات:
تويوتا ياريس: 198.9 ألف عقد
هونداي أكسنت: 161.9 ألف عقد
نيسان صني: 132.8 ألف عقد
كيا بيجاس: 121 ألف عقد
هونداي جراند اي: 94.7 ألف عقد
هيونداي أكسنت: 94 ألف عقد
جيلي اميجراند: 91.6 ألف عقد
سوزوكي ديزاير: 82.8 ألف عقد
سانجان السفن: 78 ألف عقد
هونداي النترا: 74 ألف عقد
أكثر المناطق في عقود المركبات:
الرياض: 33%
مكة المكرمة: 23%
الشرقية: 16%
عسير: 7%
المدينة المنورة: 6%
القصيم: 5%
جازان: 4%
أقل المناطق عقودا:
الباحة: 0.57%
الحدود الشمالية: 0.69%
الجوف: 1%
حائل: 1.24%
نجران: 1.42%
تبوك: 3%

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