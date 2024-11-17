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في الحركتَيْن النسويّتَيْن الغربيّة والعربيّة

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تُعتبر حريّة المرأة والارتقاء بوضعيّتها الاجتماعيّة موضوعاً محوريّاً للمناقشات العامّة والدراسات الأكاديميّة التي تهتمّ بقضايا الحداثة والتقدُّم، ولاسيّما في مجتمعات العالَم الثالث التي لم تزل تعيش إشكاليّات حقوق النساء وتُطرح فيها العديد من التساؤلات بخصوص تحديد الإطار القانونيّ الذي تندرج فيه، وسياقه الثقافيّ، فضلاً عن الخصوصيّة التاريخيّة التي تحدِّد طُرق تأويلها وكيفيّة تحديد مضامينها حتّى لا تتعارض مع المرجعيّات القيَميّة لهذه المُجتمعات.
أمامَ مَوجة العولمة وهيْمنة النيوليبراليّة التي أدَّت مُخرجاتها الاقتصاديّة والسوسيو ثقافيّة إلى بروز الحركة النسويّة كفاعلٍ سياسي، أصبحت هذه الأخيرة تُعَدّ مكوِّناً أساسيّاً للحركات الاجتماعيّة الجديدة بحيث امتدّ تأثيرُها الإيديولوجي ليشمل جلّ بلدان العالَم.
حدَّدت الناشطةُ النسويّة الأميركيّة "بيل هوكس" (1952 - 2021) الهدفَ الأساس لهذه الحركة في إنهاء التمييز والاضطهاد على أساس الجندر(النَّوع) (بيل هوكس، 2000)، وانطلاقاً من هذا التصوُّر تتجلّى طبيعة فعلها في الدّفاع عن المرأة من خلال الاعتراف بها كعضوٍ فاعلٍ داخل المجتمع يتوفَّر على الحقوق نفسها التي يتمتّع بها الرجل. ولا يُمكن فهْمُ أهداف الحركة النسويّة من دون إدراجها في سياق التحوّلات الثقافيّة المؤسِّسة لإطارٍ اجتماعيٍّ جديد يَضع حدّاً للهيْمَنة الذكوريّة وللتهميش الاقتصادي الذي ظلَّت المرأةُ ضحيّةً له لعقودٍ طويلة من الزمن.
ما يجدر بنا حقّاً ذكره والتنبيه إليه، هو أنّ الأفكار النسويّة باتت تشكِّل مؤشّراً لبناء مرجعيّةٍ قيَميّة جديدة تُزعزع التصوُّرات المألوفة حول الأدوار الاجتماعيّة لكلٍّ من الرجل والمرأة، وتُسهِم بالتالي في صَوْغِ قوالب لغويّة تُعيد الاعتبار للعنصر النسوي داخل منظومة الخطابَيْن القانوني والسياسي. وهذا ما تعكسه لغة الدساتير والنصوص القانونيّة والتنظيميّة المعمول بها، حيث أضحت المُساواة مع الرجل قاعدةً إلزاميّة تُمنح بموجبها المرأة الحقّ في ولوج المناصب العليا والاستفادة من مختلف الحقوق الدستوريّة. على هذا النحو تمكَّنت المرجعيّةُ النسويّة من نَيْلِ الاعتراف بعالميّة حقوق النساء بعدما كانت محدودة إلى حدٍّ كبير أو منكرة، باعتبارها من خصوصيّات الأسرة أو المجتمع أو الثقافة أو الدّين كما تقول شارلوت بنش، إحدى أهمّ الفاعلات النسويّات (أوما ناريان وساندرا هاردينج، 2022).
بيد أنّ المُطالَبة بإنصاف المرأة التي أضحت تأخذ بُعداً كونيّاً، تخفي في ثنايا تفاصيلها الكثيرَ من التناقضات التي تُفسِّرها طريقةُ التعاطي معها داخل كلّ بلد على حدة وطبيعة الاستراتيجيّات السياسيّة والإيديولوجيّة التي تنتهجها التيّارات النسويّة من أجل تحقيق أهدافها، ناهيك بالمصالح الماديّة التي يجنيها التوجُّه النيوليبرالي من خلال استغلاله المقنَّع للنساء، وذلك نتيجة نجاح خطابه الإيديولوجي في إقناع الحركات النسويّة بأنّه مدافع عن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة للمرأة. لكنّ المُفارَقة تتمثّل في انعكاسات السياسات النيوليبراليّة على الوضعيّة السوسيو اقتصاديّة للنساء التي تتجلّى أساساً في ارتفاع نِسب البطالة والفقر، إضافةً إلى طول ساعات العمل والأجور الهزيلة التي تتقاضاها النساء العاملات في الوحدات الصناعيّة أو مراكز الخدمات والتي تجسِّد أحد أهمّ أشكال العبوديّة الجديدة للمرأة.
تتطلَّب دراسةُ ديناميّة الحركات النسويّة وتأثيرات أفكارها الاجتماعيّة الأخْذ بعَيْن الاعتبار لجذروها التاريخيّة والثقافيّة الغربيّة، ونُبرِّر ضرورة استحضار هذا المعطى بالعودة إلى الآثار السلبيّة للمركزيّة النسويّة الغربيّة على تطوُّر حقوق المرأة في مجتمعات العالَم الثالث؛ بحيث قامت بعض الفاعلات النسويّات بمواجهة تصوّرات الأفكار النسويّة الغربيّة بالكثير من الشكّ، لأنّها تُعيد إنتاج عقدة المُنقذ الأبيض كما برز ذلك بشكل رئيس في كتابات الباحثة من أصول هنديّة "جيائري سبيفاك" التي تميَّزت بانتقادها للهيْمَنة النسويّة الغربيّة، حيث أشارت إلى هذا بقولها: "الرجل الأبيض في مهمّة لإنقاذ النساء السمر من الرجل الأسمر" (جيائري سبيفاك، 2003).
لعلّ هذا الإشكال ناتج في الأساس عن هيْمَنة الأفكار التي أَنتجها الغرب حول الحريّة والمساواة، ومحاولة إسقاطها على مُجتمعات ذات خصوصيّة ثقافيّة متميّزة وواقع اجتماعي مختلف. وينبغي النظر بشكلٍ نقدي للكثير من الأفكار والبرامج والتصوّرات التي يكون مصدرها الغرب، وذلك لعدم حيادها القيَميّ، إضافة إلى ما لها من تأثيرات سلبيّة على مستقبل تقدُّم مجتمعات العالم الثالث. ونودّ هنا أن نوضح فكرة أساسيّة هي أنّ الدفاع عن حقوق المرأة هو مطلب مشروع، ولكن فقط بموازاة توفُّر هذه المجتمعات على مَناعةٍ ثقافيّة تحميها من الوقوع في التقليد الأعمى للنموذج الغربي، وبالتالي يجب التعاطي مع عولمة الأفكار النسويّة بشكلٍ خاصّ وحقوق الإنسان بصفة عامّة وفق مُقاربة براغماتيّة تهتمّ بالطابع الإنساني للقيَم والحقوق النسويّة؛ وما ذلك إلّا لتلافي أن ينتج عن ذلك استلابٌ ثقافي يجعل من حقوق النساء في العالَم الثالث قناعاً إيديولوجيّاً، ومُبرِّراً سياسيّاً لإعادة إنتاج عقليّة استعماريّة تُعتبر أحد أهمّ أسباب تخلُّف دول العالم الثالث.
تندرج هذه الأفكار في إطار قراءةٍ نقديّة للمركزيّة الغربيّة التي كانت تيمةً محوريّة للمذاهب النسويّة ما بعد الاستعماريّة التي حدَّدت طُرقَ اشتغالِها الناقدةُ الأدبيّةُ "نيلي ريتشارد" في قدرة النقد النسوي على تعرية المصالح المنسّقة للهيْمَنة المُتخفّية وراء شفافيّة مُحايدة مُفترَضة في العلامات وفي نموذج إعادة إنتاج المجتمع المُحاكي لتلبية حاجات السوق من خلال تلبية حاجات المُستهلِك السلبي (أوما ناريان وساندرا هاردينج، 2022).
تحدّي بناء مشروع حداثيّ محلّيّ
إنّ الاختلافات الثقافيّة والتاريخيّة بين العالَم الغربي والعالَم غير الغربي يجب ضبْطها بحسب تصوُّرٍ ينطلق من استغلال المشترك الإنساني واحترام الاختيارات المحليّة التي تعكس إرادة المُجتمعات في بناء نموذجها الحضاري الذي يتضمَّن في ما يتضمَّن الحقوق والحريّات. ومن الواجب في هذا الإطار إعادة فهْم طبيعة العلاقة القائمة بين التفوُّق الثقافي للغرب ومحاولة فرْض العالَم غير الغربي رؤيته لحقوق المرأة وحريّتها، كي تتمكّن الحركات النسويّة والمُدافعون عن حقوق المرأة من بلْورةِ تصوُّرٍ محلّي لا يتنكَّر للبُعد الإنساني والعالمي للحقوق، ولكن في الوقت نفسه لا يَسقط في فخِّ تدعيم أُسس العقليّة الاستعماريّة التي تتغذّى من مَوردِ التفوُّق الثقافي والاستعلاء التاريخي للعالم الغربي الذي شخَّصَ أبعادَه إدوارد سعيد في مفهوم "الاستشراق".
وإذا سلَّطنا الضوءَ على واقع حقوق المرأة في العالَم العربيّ، فإنّنا نجد أنّ وصف هذا الإشكال لا يخرج عن إطار ما تطرَّقنا إليه سالفاً والمُرتبط بصدام القيَم الثقافيّة والدّينيّة مع قيَم المركزيّة النسويّة اللّيبراليّة الغربيّة. فاختلال توازن القوى واستمراريّة التبعيّة للغرب، ناهيك بتخلُّف المجتمعات العربيّة، هي عوامل أَسهمت في غوْص هذه المجتمعات في وحلِ التحديث والتشرذُم القيَمي، ما أَعاق مسارَ ارتقائها بحقوق المرأة، مثلما جعلَ ديناميّةَ الحركاتِ النسويّة تصطدم بتناقضٍ بنيوي بين القيَم اللّيبراليّة المُستورَدة والنصوص الدينيّة القطعيّة مثلاً في مسألة المطالبة بالمُساواة في الإرث بين الجنسَيْن. ونشير في هذا الصدد إلى حجْم النقاش العامّ الذي يُواكِب حاليّاً مشروعَ إصلاح مدوّنة الأسرة في المغرب، حيث يتمحور موضوع الجدل حول جملةٍ من المحاور الشائكة من قبيل تقاسُم الممتلكات بين الأزواج والمساواة في الإرث؛ الأمر الذي جعلَ رهان إصلاح المنظومة القانونيّة للأسرة يكشف عن مدى الصعوبة التي تواجهها مساعي تحديث المجتمع المغربي من خلال مراجعة الآليّات القانونيّة من دون إمكانيّة التوافق بين المرجعيّة الدينيّة والمنظور اللّيبرالي للحريّة وحقوق المرأة. وينبغي ألّا ننسى أنّ المحدِّد السوسيو ثقافي لهذا المنظور ظلَّ في تناقضٍ دائم مع إلزاميّة المرجعيّة الإسلاميّة التي تخضع لتأويلٍ بطريركي يدعم سلطة الرجال على حساب حقوق النساء.
يُعَدّ إصلاح قانون الأسرة في المغرب ودول العالَم العربي مؤشّراً واضحاً على إشكالٍ تاريخي يتجاوز التحليل الشكلاني أو القانوني ليُلامس أبعاداً مُختلفة تهمّ بالأساس سُبل تحديث المُجتمعات العربيّة من دون المساس بثوابث هويّتها الثقافيّة، التي يُعتبَر المقوِّمُ الدّينيُّ أحد دعائمها الأساسيّة. وممّا زاد من تعقُّد مسألة بناء نموذج عربي للحداثة الاجتماعيّة فَشَلُ كلّ المحاولات التاريخيّة والفكريّة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وذلك منذ ظهور المشروعات الإصلاحيّة، ولاسيّما في مصر في عهد محمّد علي وما تلاها من جهود فكريّة قام بها ثلّةٌ من المفكّرين كقاسم أمين وسلامة موسى ولطفي السيّد على سبيل المثال لا الحصر. لقد أَسهم عدم نجاح المشروعات الإصلاحيّة الرامية إلى الارتقاء بمكانة المرأة عبر تأويلٍ تقدّمي للمرجعيّة الدينيّة في تراكُمِ العوائق وتواصُلِ الفشل التاريخي للمُجتمعات العربيّة التي أصبحت اليوم تقف في مواجهةِ عَوْلَمَةٍ كاسحة ونيوليبراليّة متوحّشة تُشجِّع على انتشار الانحلال الأخلاقي.
يبقى السؤال الرئيس قائماً والمتمثّل في تحديد مدى قدرة المجتمعات العربيّة، ومن خلالها الحركات النسويّة وفعاليّات المجتمع المدني، على بناء مشروعٍ حداثي محلّي يُراعي شرط الخصوصيّة ويلتزم في الوقت نفسه بمبدأ كونيّة حقوق المرأة؟ إنّ الجواب عن هذا السؤال يبقى مرتبطاً بالجواب عن سؤالٍ تاريخي متعلّق بشروط النهضة والتقدُّم التي لم تُسهم التبعيّة العمياء للغرب والتأويل السلطوي والمُحافِظ لقواعد المرجعيّة الإسلاميّة إلّا في إعاقة تحقيقها.
*باحث في العلوم السياسيّة من المغرب
* ينشر بالتزامن مع نشرة افق الإلكترونية.

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