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يجب أن ينسحبوا بمهارة

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يزداد بين المسلمين اليوم الاضطراب الفكري العنيف في مسألة النصر والهزيمة ومفهومها وماذا ينبغي على المسلمين وولاتهم تجاه غزة وأهلها.
وسوف أحاول في ما يلي الإجابة عن شيء من هذا السؤال.
وسوف أقدم بمقدمة ليست ضرورية في ظرف يسود فيه حسن الظن بالناس ورجاء الخير فيهم، وهي ضرورية في مثل هذا الوقت الذي يُساء فيه لكل من خالف قول غيره سواء أخالف بدليل شرعي أو من منطلق حماس المهم أنه خالف وكفى، فيساق عليه السباب والشتائم وكأنه إنما قال ما قال حباً في العدو أيا كان أصل عداوته، وأياً كان أصل مقالته .
وهذه المقدمة هي: أنني مع أهل غزة في دعائي لهم وعطفي عليهم وحبي إياهم ورجائي أن ينصرهم الله تعالى وهو خير مرتجى.
ثم أقول: إن النصر في المعارك العسكرية أمر لا يخفى، فكل من انتصر يعرف نفسه، وسبب نصره، كما يعرف الأخطاء والخسائر التي وقع فيها؛ وكل من هزم يعرف هزيمته، وسببها، كما يعرف المكاسب التي نالها بجانب هذه الهزيمة، وإن قلت.
ولنضرب لذلك مثالاً واضحاً، وهو معركة أحد التي هُزِم فيها المسلمون، ولم أر كاتباً في السيرة النبوية في ما قرأت قال: إن المسلمين انتصروا فيها، لا ابن إسحاق ولا ابن هشام ولا الواقدي ولا ابن كثير، مع أن المسلمين قَتلوا في هذه المعركة على أرجح الأقوال سبعين رجلاً، وهو العدد نفسه الذي قتله المشركون من المسلمين، ومع أن حَمَلَة لواء المشركين قُتلوا كلُّهم، واحداً تلو واحد، وكانوا سبعة رجال، ووقع اللواء حتى حملته امرأة كافرة من بني كنانة اسمها صواب؛ أي إن المشركين أمضوا حربهم دون لواء، ولم يتقدم الكفار نحو المدينة كحال المنتصرين، بل كانوا هُيَّاباً وغادروا إلى مكة من فورهم، ومع كل ذلك لم يُسم المسلمون منتصرين، ولو على ألسنتهم هم، لأنهم كانوا يعرفون الواقع ولا يتحدثون إلا به.
كما لم يُسَم المسلمون منتصرين ولا منهزمين في غزوة الأحزاب، وإنما قال الله تعالى ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اذكُروا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَيكُم إِذ جاءَتكُم جُنودٌ فَأَرسَلنا عَلَيهِم ريحًا وَجُنودًا لَم تَرَوها وَكانَ اللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرًا﴾ [الأحزاب: ٩] وقال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَروا بِغَيظِهِم لَم يَنالوا خَيرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتالَ وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] فالمسلمون في هذه الغزوة وقفوا محامين عن المدينة من وراء الخندق حتى كف الله شر المشركين عنهم.
نعم قد حاموا وقد ابتلوا بموقف العدو وردوا من شاء الدخول منهم إلى المدينة، ولكنهم لم يُسَمَوا منتصرين على المشركين، وإن كانوا قد انتصروا على من والوهم من اليهود ﴿وَأَنزَلَ الَّذينَ ظاهَروهُم مِن أَهلِ الكِتابِ مِن صَياصيهِم وَقَذَفَ في قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَريقًا تَقتُلونَ وَتَأسِرونَ فَريقًا﴾ [الأحزاب: ٢٦] فالنصر وصف الله تعالى حالتهم فيه {فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا}.
واستمع إلى قول الله تعالى في آية أخرى ﴿لَقَد نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَواطِنَ كَثيرَةٍ وَيَومَ حُنَينٍ إِذ أَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تُغنِ عَنكُم شَيئًا وَضاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِما رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرينَ﴾ [التوبة: ٢٥] أي إن ضيق الأرض والتولي أو الكف عن القتال يعتبر هزيمة، وقد كُتِبت على المسلمين هذه الهزيمة في أول المعركة، لولا أن الله سلم وأمدهم بالنصر ﴿ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلى رَسولِهِ وَعَلَى المُؤمِنينَ وَأَنزَلَ جُنودًا لَم تَرَوها وَعَذَّبَ الَّذينَ كَفَروا وَذلِكَ جَزاءُ الكافِرينَ﴾ [التوبة: ٢٦].
إذن فالنصر العسكري حالة واحدة فقط، وهي أن تجعل مَن أمامك يفر، ولا تجعل له سيطرة عليك وتعمل فيه قتلاً وأسرا، هذا هو النصر كما بينه الله تعالى في كتابه.
لنعد وننظر في ما حدث في غزة بل وفي فلسطين بأسرها، فإننا نجد أهل غزة ليس معهم سلاح سوى سلاح المقاومة، والمقاومة نسأل الله أن ينصرهم وأن يُري عدوهم منهم ما يكره قليلة العدد ليست ظاهرة، وأنا أعلم أنها قد تخرج وتقتل ضابطا هنا وضابطاً هناك، وخمسة هنا وعشرة هناك، لكن النتيجة العامة: أنهم لم ينتصروا، وإن قلنا إنهم انتصروا، فليس النصر بالأقوال، وإنما النصر يُشاهد ويُلمس ويُعَاش، فهل لمسناه وعشناه، أو هل لمسه أهل غزة وعاشوه؟ الواقع يقول: لا، وبعض أصحاب الحماس يقولون: نعم، فمن نُصدق؟ أما أنا فسوف أصدق الواقع، وسوف أبحث عن أسباب الهزيمة وكيف ننتصر، أو كيف ينتصر الفلسطينيون مرة أخرى، فهذه الهزيمة لا تشكل آخر المواقف مع اليهود حتى أقف عندها، بل من النصح لأنفسنا أن نسعى للخروج من هذه الهزيمة بشكل يحفظ ماء وجوهنا ونستطيع به أن نظفر من عدونا بأفضل ما يمكننا أن نظفر به، أما التمادي فليس وراءه إلا مزيدا من الانتكاس؛ ولو أن مصر خضعت للضغط اليهودي لفتحت المعبر، ولخرج كثير من الفلسطينيين من غزة وهذا ما نخشاه، أو أقول: وهذا ما لا نريده .
ولعل بعض المتحمسين يقول: لا، لن يخرج الفلسطينيون، ولو ماتوا فهم أعز وأكرم من أن يخرجوا عن موضع الرباط الذي وضعهم الله فيه، وإنما أنت مستسلم أو متصهين لا تعرف روح المقاومة والجهاد التي جبل الفلسطينيون عليها!
فأقول له: حسناً، وإن قلت ما قلت، فلستَ إلا بعيداً جداً عن حقيقة مصاب الناس وآلامهم، والآن يدخل الشتاء والناس ليس منهم أحد داخل بيته، ولا يوجد ما يوقدون به النار، وهم على أبواب مجاعة أو بالفعل قد دخلوا في دائرة المجاعة، فماذا تقول؟
اليوم وليس غداً يجب أن يسكت جميع من يتكلمون بالصوت المزيف الحاكي لغير الواقع، والمحاصِر والكابِت لكل من يحب الكلام عن الحقيقة، ولا يحب الحقيقة؛ فالحقيقة داء عضال وألم مميت، لكنه يحب الكلام عنها من أجل رفع الصوت بالشكوى للعالم الذي بدأ يستمع لما يقال ويتفاعل معه، فهذه الجموع التي تحتج على الصهاينة في العالم شيء جيد يجب أن نحرص عليه، ولن يبقوا معنا ما دمنا نتحدث عن انتصارنا، بل سوف ينتهي أمرهم قريباً ما دام الحديث عن النصر وكم قتلنا منهم في هذه الظروف، وليس صراخاً مما أصابنا ويصيبنا من الألم والبأس، وإجرام الصهاينة الذي لا حدود له، فلو تحدثنا بالحقيقةِ فقط، الحقيقةِ فقط، فهي التي سوف تكشف للعالم مظلوميتنا، ولا أعني شيئاً من الحقيقة وشيئاً من الغلو في النفس كما هو حاصلٌ الآن، لأن الغلو شر كله ولن نكسب منه شيئاً، فنصير قد قُتِلنا وخسرنا وطننا، وخسرنا حتى ألسنة الناس.

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