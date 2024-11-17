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لبنان هدية لترمب مقابل ضم الضفة

11/17/2024 11:21:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ليس سراً أن غالبية الدول العربية فضلت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لأسباب متفاوتة كانت تختصر حتى في الولايات المتحدة نفسها بصعوبة الاختيار بين السيئ والأسوأ. وأصبح معلوماً أن معظم المسلمين والعرب الأمريكيين صوتوا له، لكن من غير المؤكد أنه سيأخذ طموحاتهم أو حتى مشاعرهم في الاعتبار، إذ إن جميع من عينهم أو رشحهم حتى الآن ليكونوا في إدارته هم من المهووسين ((إيديولوجياً)) بتأييد إسرائيل، ويستسهلون الكلام عن ضم الأراضي الفلسطينية، أو رفض إقامة دولة فلسطينية في إطار ((حل الدولتين)). وفي ذلك ما يشير إلى أن ترمب الذي قيل إنه ((مختلف)) هذه المرة، لم يتخلَ عن ((صفقة القرن)) ولم ينقح أهدافها لتكون أقل استعمارية، بل إن الإسرائيليين يكثفون الاتصالات مع صهره جاريد كوشنر على رغم إعلان أنه لن يكون له دور أو صفة في الإدارة المقبلة.
خلال رئاسته الأولى حقق ترمب لإسرائيل بعضاً كثيراً من ((أحلامها)) فكانت الرابح الأكبر والوحيد إذ تعامل باحتقار شديد مع الشعب الفلسطيني وحقوقه. لكن، في المقابل، حصلت حكومات عربية عدة آنذاك على مكاسب ومصالح تعزز استقرارها وطموحاتها، والأهم أنه شكل بالنسبة إليها قطعاً مع سياسات باراك أوباما الذي ذهب بعيداً في ممالأة إيران وتمكينها من توسيع نفوذها الإقليمي على حساب العرب لقاء توقيعها على اتفاق يقيد برنامجها النووي، علماً بأنه حافظ في الوقت نفسه على مصالح إسرائيل. ومع أن ترمب انسحب من الاتفاق النووي ولم يغير شيئاً في خريطة نفوذ إيران، إلا أن سياسة ((الضغوط القصوى)) عبر العقوبات أسهمت في إضعافها اقتصادياً. وعندما انتخب جو بايدن استعاد سريعاً التوجه الأوبامي فخفف من ضغوط العقوبات وسعى إلى إحياء الاتفاق، إلا أن إيران أفشلت توقعاته كما سبق وفعلت مع أوباما نفسه، فما كان منه إلا أن أصبح في نهاية ولايته مهندساً للضربات الإسرائيلية في الأراضي الإيرانية. وقد أسس هذا التراشق الصاروخي لمرحلة جديدة لن تكون ((الحرب الإقليمية)) مستبعدة فيها.
في الوقت الذي تقدم إسرائيل استعدادها لوقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان كـ((هدية)) لترمب (بحسب ((الواشنطن بوست))) فإنها لم توقف أو تخفف ميدانياً استعراضات التلغيم والتدمير في الجنوب والضاحية والبقاع، بل تخصصها للضغط على البيئة الشعبية لـ((حزب إيران/ حزب الله)) لكن هذه البيئة، كما تلك في غزة، ليست الجهة المعنية بإعلان ((الهزيمة)) أو ((الاستسلام)) الذي يبحث عنه الإسرائيليون. ((الحزب)) و((حماس)) لا يستسلمان، ولا يعترفان بهزيمة، طالما أن الولي الفقيه يوصي بـ((استمرار المقاومة)) ولا يولي اعتباراً لعذابات الفلسطينيين واللبنانيين وخساراتهم. قرار الاستسلام يمكن أن يوجد له إخراج بشرط أن يأتي الأمر من إيران.
لكن طهران تبدو هذه الأيام أكثر انشغالاً بإيجاد مخارج لنفسها ولا تريد أن تتعرض ثانية لعقوبات ((الضغوط القصوى))، بل إنها- مع ترمب وفريقه- لم تعد تأمل فب المساومات التي كانت تجريها مع إدارة بايدن. فمن لقاء ((إزالة الغموض والشكوك)) بين الرئيس مسعود بزشكيان ومدير وكالة الطاقة الذرية رافايل غروسي إلى لقاء ((تهدئة التوترات)) بين السفير أمير سعيد إيرواني ورجل الأعمال إيلون ماسك، من الواضح أن إيران تخوض مراجعة عميقة لمرحلة من سياساتها أكسبتها عداوات تريد الآن إصلاحها في محيطها كما أكسبتها أوراقاً وأذرعاً كثيرة استخدمتها في التلاعب بأمن المنطقة العربية وشعوبها لكن هذه الأوراق انكشفت وتساقطت ولم تعد مؤهلة لوظيفة إبعاد الخطر عن إيران نفسها.
تسعى إسرائيل إلى ((إهداء)) ترمب وقفاً موقتاً لإطلاق النار في لبنان، لكن أي ((هدية)) من إسرائيل لا يمكن أن تعبر عن أريحية أو أخلاق كريمة بل لا بد أن تكون ملغومة أو مسمومة. إذ إن وقف النار المقترح مكبل بشروط مصممة لتحقيق أهداف الحرب حتى بعد وقفها، ولا تمانع إدارة بايدن أو إدارة ترمب القضاء على القدرات العسكرية ((حزب إيران/ حزب الله)) حتى لو أدى ذلك إلى حرب أهلية أو فتنة داخلية مكلفة للبنان واللبنانيين فوق أكلاف الحرب. أما الوجه الآخر لهذه ((الهدية)) فهو تأجيل البحث في إنهاء حرب غزة لأنه أصبح بالغ التعقيد، حتى مع الأطراف العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، ذاك أن بنيامين نتنياهو وزمرة المتطرفين يريدون من إدارة ترمب أن تدعم استمرار احتلال قطاع غزة مع ضم الضفة الغربية و((إعلان السيادة)) الإسرائيلية عليها. العقلية الترمبية التي صاغت ((صفقة القرن)) عام 2020 ومنحت إسرائيل إمكان التصرف الاستعماري بفلسطين والفلسطينيين ليس مؤكداً أنها تغيرت.
* ينشر بالتزامن مع موقع ((النهار العربي))

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