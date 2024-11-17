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برنامج زمني لتفعيل الاختبارات المركزية

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد إطار الاختبارات المركزية في إدارات التعليم نحو 4 مراحل في البرنامج الزمني لتنفيذ الاختبارات المركزية في إدارات التعليم، فيما أكد الإطار تطبيق الاختبارات المركزية على جميع طلاب التعليم الحكومي والأهلي، لقياس مستوى التحصيل الدراسي في نهاية فترة الفصل الدراسي الثالث، ولمدير عام التعليم صلاحية تطبيق الاختبارات المركزية.
معايير التقييم
أوضح الإطار، أن الوزارة حرصت على إعادة تطبيق الاختبارات المركزية، التي انطلقت في 1437، واستئناف تطبيق الاختبارات المركزية، وفق رؤية تطويرية: لتوحيد معايير التقييم، واستخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستويات أداء الطلبة، ومعرفة مدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي ليساعد ذلك في رسم الخطط التطويرية التي تسهم في تحسين أداء الطلبة، وتحديد المسؤولية المشتركة بين الإدارات التعليمية العليا والمدرسة، سعيًا إلى الرفع من نواتج التعلم، مبينة أن الاختبارات من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث متوسط في نهاية الفترة الدراسية ضمن الاختبارات النهائية، وتشمل مواد: (الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية).
المراحل الزمنية
01- تشكيل اللجان وبناء النماذج (من 12 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل): تشكيل اللجنة الإشرافية، ولجان ((فرعية)) فنية لبناء النماذج الاختبارية في المواد والصفوف المستهدفة، بناء 4 نماذج اختبارية لجميع المواد المستهدفة في ضوء جداول المواصفات ((الاختبار الأساسي، نموذج بديل، الدور الثاني، بديل الدور الثاني))، ومفاتيح الإجابة الصحيحة لكل نموذج، وتجويد جميع النماذج الاختبارية وتحكيمها، واعتماد النماذج الاختبارية وحفظها.
02- رفع النماذج على منصة ((اختبار)) وعملية ضمان الجودة (من 28 نوفمبر الجاري حتى 6 فبراير المقبل): إرسال بيان بأسماء فريق إدخال النماذج الاختبارية والمحكمين في نظام ((اختبار)) إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، تدريب فريق الإدخال والتحكيم على نظام ((اختبار)) لرفع النماذج الاختبارية وعملية التحكيم، وربطهم في نظام ((اختبار))، إرسال بيانات دخول فريق إدخال النماذج الاختبارية إلى إدارات التعليم، إدخال النماذج الاختبارية في نظام ((اختبار))، توزيع النماذج الاختبارية بشكل عشوائي على إدارات التعليم كمحكم خارجي، تحكيم نماذج إدارات التعليم الأخرى في نظام ((اختبار)) والمسندة من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري كمحكم خارجي، التأكد من صدق وثبات النماذج الاختبارية من خلال تطبيقها على عينة عشوائية، المراجعة النهائية واعتماد نماذج الاختبارات.
03- إرسال النماذج وتطبيق الاختبارات (من 14 نوفمبر الجاري حتى نهاية العام الدراسي): إرسال بيان بالفترة والصفوف والمواد المستهدفة في الاختبارات المركزية إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، وإرسال بيانات مديري المدارس المستهدفة في تطبيق الاختبارات المركزية، نشر دليل آلية دخول مديري المدارس إلى نظام ((اختبار)) وطباعة النماذج الاختبارية، تزويد اللجنة الإشرافية ببيانات دخول مديري المدارس على نظام ((اختبار))، إرسال جدول الاختبارات النهائية الموحدة للفترة والصفوف والمواد المستهدفة، وإرسال النماذج البديلة إلى اللجان الإشرافية لتطبيقها في حال تسرب الأسئلة، ودخول مديري المدارس إلى نظام ((اختبار)) وطباعة النماذج الاختبارية ونماذج التصحيح وحفظها حتى يوم التطبيق، تصحيح الاختبار وفق نموذج التصحيح المعتمد، رصد النتائج في نظام نور وتحليلها بغرض تطوير الممارسات التعليمية، وإعادة تصحيح ما لا يقل عن 2% من أوراق إجابات الطلاب من مجموع المواد والصفوف المستهدفة، ومقارنتها مع الدرجة المرصودة والرفع بتقرير إلى اللجنة الإشرافية، ورفع تقرير بالتغذية الراجعة إلى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري.
04- ضبط الجودة (من نهاية العام الدراسي حتى بداية العام الدراسي التالي): تحليل نتائج الاختبارات وفحص الدرجات واستخراج البيانات، تحديد أوراق إجابات عشوائية من بيانات الطلاب وطلب إرسال أوراق الإجابات نسخة إلكترونية، ومراجعة تصحيح أوراق إجابات العينة العشوائية ورفع تقرير بنتائج فحص الدرجات لإدارات التعليم، واتخاذ المعالجات اللازمة، ورفع تقرير بنتائج المراجعة والمعالجات المتخذة.
صلاحيات لمدير عام التعليم
01- اختيار فترة واحدة أو أكثر خلال العام الدراسي.
02- إعفاء المدرسة المحققة لمستوى التميز في نواتج التعلم من خوض الاختبارات المركزية، بهدف تمكين المدرسة، وإبراز مدى نضج تجربتها.
03- استهداف صفوف معينة ومواد معينة.
أهداف الاختبارات المركزية:
01- تغطية جميع الوحدات والمهارات والمعارف الدراسية المطلوبة في كامل المقرر للفصل الدراسي.
02- تجويد بناء وصياغة الأسئلة التي تقدم للطلاب.
03- رفع مستوى أداء التحصيل الدراسي للطلاب في نتائج الدراسات الوطنية والمحلية.
04- تشخيص جوانب القوة والضعف في المناهج الدراسية.
05- مقارنة مستوى الأداء الحالي للطلاب فيما يخدم تحسين نواتج التعلم المستهدفة.

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