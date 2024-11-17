الميزانية تتحكم بصفقات الاتحاد الشتوية

(MENAFN
- Al Watan)
يستعد الاتحاد لدخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل حسم أكثر من صفقة
لتدعيم صفوف العميد، الذي ينافس بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويرغب في تعزيز أكثر من مركز بناء على طلب مدربه الفرنسي لوران بلان.
وأكدت مصادر اتحادية أن النادي سيدخل الميركاتو الشتوي لحسم أكثر من صفقة في ظل النقص في مراكز عدة، إلا أن الميزانية ستحكم تحركات النادي ورؤيته بشأن الصفقات، حيث لم يتضح حجمها حتى الآن.
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