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الميزانية تتحكم بصفقات الاتحاد الشتوية

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد الاتحاد لدخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل حسم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف العميد، الذي ينافس بقوة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويرغب في تعزيز أكثر من مركز بناء على طلب مدربه الفرنسي لوران بلان.
وأكدت مصادر اتحادية أن النادي سيدخل الميركاتو الشتوي لحسم أكثر من صفقة في ظل النقص في مراكز عدة، إلا أن الميزانية ستحكم تحركات النادي ورؤيته بشأن الصفقات، حيث لم يتضح حجمها حتى الآن.

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