مغربي هدف جديد للعالمي

(MENAFN
- Al Watan)
يسعى النصر لدعم صفوفه بمهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعد مهاجم فنربخشة التركي، المغربي يوسف النصيري، هدفا تعاقديا رئيسيا بالنسبة للعالمي، خلال الفترة المقبلة.
وبينت مصادر أن النصر قريب من التوقيع مع اللاعب الذي تألق مع منتخب
بلاده في كأس العالم 2022.
وسجل النصيري هذا الموسم مع فنربخشة هدفين وصنع مثلهما في 11 مشاركة على صعيد الدوري، وبشكل عام سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة
بكل البطولات.
وتعد فترة لعب النصيري بقميص إشبيلية، هي الأفضل، حيث سجل 73 هدفا في 196 مباراة، كما صنع 7 أهداف.
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