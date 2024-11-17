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مغربي هدف جديد للعالمي

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يسعى النصر لدعم صفوفه بمهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعد مهاجم فنربخشة التركي، المغربي يوسف النصيري، هدفا تعاقديا رئيسيا بالنسبة للعالمي، خلال الفترة المقبلة.
وبينت مصادر أن النصر قريب من التوقيع مع اللاعب الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وسجل النصيري هذا الموسم مع فنربخشة هدفين وصنع مثلهما في 11 مشاركة على صعيد الدوري، وبشكل عام سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 17 مباراة بكل البطولات.
وتعد فترة لعب النصيري بقميص إشبيلية، هي الأفضل، حيث سجل 73 هدفا في 196 مباراة، كما صنع 7 أهداف.

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