الأخضر يغلق تحضيراته

(MENAFN
- Al Watan)
أغلق المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة أندونيسيا، غدا، لحساب الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وركز مدرب الصقور، الفرنسي هيرفي رينارد على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، أبرزها التمرير السريع وفي مساحات صغيرة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الكرات الثابتة.
وأخضع رينارد مهاجمي الأخضر لتدريبات خاصة، للاستفادة من الفرص السانحة للتسجيل.
من جهة أخرى، يعقد مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد اليوم مؤتمرا صحفيا يتطرق خلاله للمواجهة المنتظرة.
MENAFN17112024000089011017ID1108895284
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.