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الأخضر يغلق تحضيراته

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة أندونيسيا، غدا، لحساب الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وركز مدرب الصقور، الفرنسي هيرفي رينارد على الجانب الفني، وطبق عددا من الجمل التكتيكية، أبرزها التمرير السريع وفي مساحات صغيرة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الكرات الثابتة.
وأخضع رينارد مهاجمي الأخضر لتدريبات خاصة، للاستفادة من الفرص السانحة للتسجيل.
من جهة أخرى، يعقد مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد اليوم مؤتمرا صحفيا يتطرق خلاله للمواجهة المنتظرة.

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