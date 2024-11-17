%13 من أهداف روشن قاتلة

(MENAFN
- Al Watan)
تسابق 29 لاعبا في دوري روشن السعودي للمحترفين، منهم 17 لاعبا أجنبيا و12 محليا، في تسجيل الأهداف القاتلة بعد الدقيقة الـ90 خلال الجولات الـ10 الماضية قبل فترة التوقف الحالية، حيث سجل لاعبو الدوري
33 هدفا بعد الدقيقة التسعين من أصل 246 هدفا، ما يعادل نسبة 13%، منها 19 هدفا للاعبين الأجانب بـ58% مقابل 14 هدفا للمحليين، في وقت تصدرت أندية النصر والأهلي والوحدة تسجيل الأهداف ما بعد التسعين بـ4 أهداف لكل منهم.
تأثير
قلبت 19 هدفا من أصل 33 هدفا بعد الدقيقة التسعين نتائج الأندية إلى انتصارات وتعادلات بـ58% أهدافا مؤثرة، مقابل 41 هدفا شرفيا عززت النتائج بـ42%، واستحوذت الدقيقة (90+5) على النصيب الأكبر من تسجيل الأهداف القاتلة بتسجيل 8 أهداف، وحلت الدقيقة (90+4) ثانيا بتسجيل 7 أهداف قاتلة، والدقيقة (90+1) ثالثا بتسجيل 4 أهداف، والدقيقة (90+3) رابعا بتسجيل 3 أهداف، وهدفان مسجلان في الدقيقتين (90+8 و90+9) خامسا، وهدف وحيد مسجل في الدقائق (90 و92 و96 و97 و100 و104 و106).
تفوق
تفوق لاعب الوحدة مراد خضري على لاعبي دوري روشن المحليين والأجانب في تسجيل الأهداف بعد الدقيقة الـ90، وبات اللاعب قريبا من كسر رقمي اللاعبين المغربي عبدالرزاق حمدالله، والصربي ميتروفيتش، اللذين سجلا 5 أهداف في موسمي 2019 و2021 للأول، والموسم الماضي للثاني، حيث سجل خضري 3 أهداف قاتلة لفريقه بـ9%، وتساوت أهداف لاعبي النصر والاتحاد البرازيلي تاليسكا والجزائري حسام عوار ثانيا بتسجيل هدفين قاتلين بـ6%، وتناوب اللاعبون المحليون عبدالفتاح آدم، ومحمد العقيل، وحامد الغامدي، ومحمد الدبيس، وعلي الأسمري، وحسين القحطاني، وبسام الحريجي، وعلي الحسن، ومصعب الجوير، ومحمد الجحيف، وصالح آل عباس، على تسجيل هدف وحيد قاتل لأنديتهم.
صدارة
تصدرت أندية النصر والأهلي والوحدة تسجيل الأهداف القاتلة بعد الدقيقة التسعين، بتسجيل 4 أهداف لكل منهما بـ12%، منها هدفان عكسيان للاعبي النصر والأهلي علي الحسن وبسام الحريجي في مواجهتي النصر مع الشباب في الجولة السابعة، والنصر مع الأهلي في الجولة الثالثة، وحل الاتحاد والرياض ثانيا، بتسجيل 3 أهداف قاتلة بـ9%، والهلال، والتعاون، والاتفاق، وضمك، والأخدود ثالثا، بتسجيل هدفين اثنين لكل منهم بـ6%، وهدف وحيد لكل من القادسية، والفيحاء، والفتح، والخليج، والشباب رابعا بـ3%.
- 33 هدفا جحفلت نتائج روشن
- 29 لاعبا سجلوا أهدافا قاتلة
- %58 من أهداف بعد التسعين مؤثرة
- لاعب محلي يتصدر الأهداف القاتلة
- الدقيقة 90+5 أكثر الدقائق أهدافا قاتلة
أكثر الأندية تسجيلا بعد التسعين
النصر
الأهلي
الوحدة
4 أهداف
الاتحاد
الرياض
3 أهداف
الهلال
التعاون
ضمك
الاتفاق
الأخدود
هدفان
%6
أكثر الدقائق تسجيلا للأهداف القاتلة
5+90
8 أهداف
4+90
7 أهداف
1+90
4 أهداف
3+90
3 أهداف
8+90
9+90
هدفان
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