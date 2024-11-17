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%13 من أهداف روشن قاتلة

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تسابق 29 لاعبا في دوري روشن السعودي للمحترفين، منهم 17 لاعبا أجنبيا و12 محليا، في تسجيل الأهداف القاتلة بعد الدقيقة الـ90 خلال الجولات الـ10 الماضية قبل فترة التوقف الحالية، حيث سجل لاعبو الدوري 33 هدفا بعد الدقيقة التسعين من أصل 246 هدفا، ما يعادل نسبة 13%، منها 19 هدفا للاعبين الأجانب بـ58% مقابل 14 هدفا للمحليين، في وقت تصدرت أندية النصر والأهلي والوحدة تسجيل الأهداف ما بعد التسعين بـ4 أهداف لكل منهم.
تأثير
قلبت 19 هدفا من أصل 33 هدفا بعد الدقيقة التسعين نتائج الأندية إلى انتصارات وتعادلات بـ58% أهدافا مؤثرة، مقابل 41 هدفا شرفيا عززت النتائج بـ42%، واستحوذت الدقيقة (90+5) على النصيب الأكبر من تسجيل الأهداف القاتلة بتسجيل 8 أهداف، وحلت الدقيقة (90+4) ثانيا بتسجيل 7 أهداف قاتلة، والدقيقة (90+1) ثالثا بتسجيل 4 أهداف، والدقيقة (90+3) رابعا بتسجيل 3 أهداف، وهدفان مسجلان في الدقيقتين (90+8 و90+9) خامسا، وهدف وحيد مسجل في الدقائق (90 و92 و96 و97 و100 و104 و106).
تفوق
تفوق لاعب الوحدة مراد خضري على لاعبي دوري روشن المحليين والأجانب في تسجيل الأهداف بعد الدقيقة الـ90، وبات اللاعب قريبا من كسر رقمي اللاعبين المغربي عبدالرزاق حمدالله، والصربي ميتروفيتش، اللذين سجلا 5 أهداف في موسمي 2019 و2021 للأول، والموسم الماضي للثاني، حيث سجل خضري 3 أهداف قاتلة لفريقه بـ9%، وتساوت أهداف لاعبي النصر والاتحاد البرازيلي تاليسكا والجزائري حسام عوار ثانيا بتسجيل هدفين قاتلين بـ6%، وتناوب اللاعبون المحليون عبدالفتاح آدم، ومحمد العقيل، وحامد الغامدي، ومحمد الدبيس، وعلي الأسمري، وحسين القحطاني، وبسام الحريجي، وعلي الحسن، ومصعب الجوير، ومحمد الجحيف، وصالح آل عباس، على تسجيل هدف وحيد قاتل لأنديتهم.
صدارة
تصدرت أندية النصر والأهلي والوحدة تسجيل الأهداف القاتلة بعد الدقيقة التسعين، بتسجيل 4 أهداف لكل منهما بـ12%، منها هدفان عكسيان للاعبي النصر والأهلي علي الحسن وبسام الحريجي في مواجهتي النصر مع الشباب في الجولة السابعة، والنصر مع الأهلي في الجولة الثالثة، وحل الاتحاد والرياض ثانيا، بتسجيل 3 أهداف قاتلة بـ9%، والهلال، والتعاون، والاتفاق، وضمك، والأخدود ثالثا، بتسجيل هدفين اثنين لكل منهم بـ6%، وهدف وحيد لكل من القادسية، والفيحاء، والفتح، والخليج، والشباب رابعا بـ3%.
- 33 هدفا جحفلت نتائج روشن
- 29 لاعبا سجلوا أهدافا قاتلة
- %58 من أهداف بعد التسعين مؤثرة
- لاعب محلي يتصدر الأهداف القاتلة
- الدقيقة 90+5 أكثر الدقائق أهدافا قاتلة
أكثر الأندية تسجيلا بعد التسعين
النصر
الأهلي
الوحدة
4 أهداف
الاتحاد
الرياض
3 أهداف
الهلال
التعاون
ضمك
الاتفاق
الأخدود
هدفان
%6
أكثر الدقائق تسجيلا للأهداف القاتلة
5+90
8 أهداف
4+90
7 أهداف
1+90
4 أهداف
3+90
3 أهداف
8+90
9+90
هدفان

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