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5 نجوم على أعتاب أوروبا

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن عددا من اللاعبين السعوديين مرشحون للانتقال إلى دوريات أوروبية خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع احتراف اللاعب السعودي.
ويعد أبرز المحترفين السعوديين في الوقت الحالي لاعبي بيرشكوت البلجيكي الدوليان مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ولاعب روما الإيطالي، الدولي سعود عبدالحميد.
وأكدت المصادر أن هناك 5 لاعبين من المحتمل احترافهم خارجيا خلال الفترة المقبلة، وربما يكون ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الفترة الصيفية.
خماسي مميز
أشارت المصادر إلى أن أبرز اللاعبين المرشحين لخوض تجربة احترافية خارجية خلال الفترة المقبلة لاعب الأهلي الدولي فراس البريكان، ولاعب الهلال الدولي متعب الحربي، ونجم الشباب والأخضر ⁠مصعب الجوير، ولاعب الاتفاق الدولي ⁠عبدالله رديف، وحارس مرمى النصر ⁠نواف العقيدي.
ويعد الخماسي من اللاعبين المميزين في أنديتهم وكذلك مع المنتخب السعودي، بالإضافة إلى أنهم ما زالوا في عمر صغير، ما يتيح لهم فرصة الانتقال إلى الدوريات الأوروبية.
تجربة ناجحة
دفعت المستويات الفنية المميزة التي يقدمها الصحفي والغامدي في بلجيكا مع ناديهما بيرشكوت، الذي وقعا له خلال الفترة الصيفية، العديد من الأندية الأوروبية في مختلف الدوريات إلى السعي خلف التعاقد مع لاعبين سعوديين، خصوصا أن الثنائي السعودي كان له دور فعال في تسجيل نتائج مميزة للفريق البلجيكي، وكانا علامة فارقة في قائمته، بالإضافة إلى أنهما قدما مستويات جيدة مع الأخضر خلال مشاركتهما معه في العديد من المباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولا سيما مواجهة أستراليا الأخيرة.
مشاركات قليلة
وعلى الرغم من قلة مشاركات سعود عبدالحميد مع ناديه روما الإيطالي، إذ لم يخض معه سوى مباراتين حتى الآن، فإنه تألق بشكل كبير مع المنتخب السعودي أخيرا.
وظهر عبد الحميد بمستوى مذهل خلال تعادل الأخضر السلبي مع أستراليا في تصفيات المونديال، الخميس الماضي، حيث كان اللاعب الأعلى تقييما، وحصل على إشادة الجميع.
- البريكان ورديف ضمن المرشحين للاحتراف خارجيا
- ظهير الهلال الحربي أحد النجوم المستهدفين أوروبيا
- النجم الواعد الجوير لفت الأنظار بمستوياته مع ناديه والأخضر
- العقيدي يعتبر الحارس الأبرز استهدافا للتوجه إلى أوروبا
- الغامدي والصحفي لفتا الأنظار للاعب السعودي
- عبدالحميد رغم قلة مشاركاته مع روما، فإنه ظهر مع الصقور بمستوى مذهل

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