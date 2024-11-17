5 نجوم على أعتاب أوروبا

(MENAFN
- Al Watan)
بيّنت مصادر أن عددا من اللاعبين السعوديين مرشحون للانتقال إلى دوريات أوروبية خلال الفترة المقبلة، ضمن مشروع احتراف اللاعب السعودي.
ويعد أبرز المحترفين السعوديين في الوقت الحالي لاعبي بيرشكوت البلجيكي الدوليان مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ولاعب روما الإيطالي، الدولي سعود عبدالحميد.
وأكدت المصادر أن هناك 5 لاعبين من المحتمل احترافهم خارجيا خلال الفترة المقبلة، وربما يكون ذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو الفترة الصيفية.
خماسي مميز
أشارت المصادر إلى أن أبرز اللاعبين المرشحين لخوض تجربة احترافية خارجية خلال الفترة المقبلة لاعب
الأهلي الدولي فراس البريكان، ولاعب الهلال الدولي متعب الحربي، ونجم الشباب والأخضر مصعب الجوير، ولاعب الاتفاق الدولي عبدالله رديف، وحارس مرمى النصر نواف العقيدي.
ويعد الخماسي من اللاعبين المميزين في أنديتهم وكذلك مع المنتخب السعودي، بالإضافة إلى أنهم ما زالوا في عمر صغير، ما يتيح لهم فرصة الانتقال إلى الدوريات الأوروبية.
تجربة ناجحة
دفعت المستويات الفنية المميزة التي يقدمها الصحفي والغامدي في بلجيكا مع ناديهما بيرشكوت، الذي وقعا له خلال الفترة الصيفية، العديد من الأندية الأوروبية في مختلف الدوريات إلى السعي خلف التعاقد مع لاعبين سعوديين، خصوصا أن الثنائي السعودي كان له دور فعال في تسجيل نتائج مميزة للفريق البلجيكي، وكانا علامة فارقة في قائمته، بالإضافة إلى أنهما قدما مستويات جيدة مع الأخضر خلال مشاركتهما معه في العديد من المباريات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولا سيما مواجهة أستراليا الأخيرة.
مشاركات قليلة
وعلى الرغم من قلة مشاركات سعود عبدالحميد مع ناديه روما الإيطالي، إذ لم يخض معه سوى مباراتين حتى الآن، فإنه تألق بشكل كبير مع المنتخب السعودي أخيرا.
وظهر عبد الحميد بمستوى مذهل خلال تعادل الأخضر السلبي مع أستراليا في تصفيات المونديال، الخميس الماضي، حيث كان اللاعب الأعلى تقييما، وحصل على إشادة الجميع.
- البريكان ورديف ضمن المرشحين للاحتراف خارجيا
- ظهير الهلال الحربي أحد النجوم المستهدفين أوروبيا
- النجم الواعد الجوير لفت الأنظار بمستوياته مع ناديه والأخضر
- العقيدي يعتبر الحارس الأبرز استهدافا للتوجه إلى أوروبا
- الغامدي والصحفي لفتا الأنظار للاعب السعودي
- عبدالحميد رغم قلة مشاركاته مع روما، فإنه ظهر مع الصقور بمستوى مذهل
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