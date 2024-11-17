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إنذار يخلي قرى الجنوب اللبناني

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) قُتل المتحدث الرئيسي باسم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة في أول غارة جوية إسرائيلية على وسط بيروت منذ أكثر من شهر، وفقا لمسؤول في الجماعة المسلحة الذي قال إن محمد عفيف قُتل في الغارة التي وقعت في وسط بيروت.
وكان عفيف قد برز بشكل خاص بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في سبتمبر وبعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي قُتل أيضًا في غارة جوية إسرائيلية.
وجدد الجيش الإسرائيلي، دعواته لسكان أكثر من 12 قرية في جنوب لبنان بالفرار مع تقدم قواته البرية نحو الشمال.
جنوب بيروت
ونشر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء على موقع X قبل نحو ساعة من الغارات على جنوب بيروت، والتي وقعت في وقت مبكر من صباح الأحد. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجراس الكنائس كانت تدق في المنطقة وحولها لتنبيه السكان. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وأصابت الضربة التي قتلت عفيف مبنى في وسط بيروت تابعًا لحزب البعث العربي الاشتراكي. وكانت هذه أول ضربة في الجزء الأوسط من المدينة منذ أسابيع.
وشاهد مصور إحدى الوكالات في مكان الحادث أربع جثث هامدة وأربعة أشخاص جرحى.
وشوهد الناس يفرون من الحي بعد الغارة التي جاءت دون سابق إنذار. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.
إطلاق الصواريخ
وبدأ حزب الله في إطلاق الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار على إسرائيل في اليوم التالي لهجوم حماس عام 2023، مما أدى إلى غارات جوية انتقامية.
وتصاعد الصراع بشكل مطرد واندلع إلى حرب شاملة في سبتمبر. غزت القوات الإسرائيلية لبنان في الأول من أكتوبر.
وواصل حزب الله إطلاق عشرات القذائف على إسرائيل كل يوم، ووسع نطاقه إلى الجزء الأوسط من البلاد.

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