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للمرة الأولى دعوة لاعتبار هجمات إسرائيل على غزة إبادة جماعية

11/17/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا البابا فرنسيس، للمرة الأولى علانية، إلى التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية التي تتهم إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة، وذلك وفقا لمقتطفات، صدرت الأحد، من كتاب جديد يصدر قبل عام اليوبيل الباباوي.
وقال في مقتطفات نشرتها صحيفة ((لا ستامبا)) الإيطالية اليومية: ((وفقا لبعض الخبراء فإن ما يحدث في غزة له خصائص الإبادة الجماعية)).
من جهة أخرى، استغل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين الهجوم الصاروخي على منزل نتنياهو للدعوة إلى إحياء خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، والتي أثارت أشهرًا من الاحتجاجات الجماعية قبل الحرب.
إصدار الكتاب
الكتاب الذي ألفه هيرنان رييس ألكايد، والذي يستند إلى مقابلات مع البابا، يحمل عنوان ((الأمل لا يخيب أبدًا. حجاج نحو عالم أفضل)). ومن المقرر أن يصدر الكتاب يوم الثلاثاء قبل يوبيل البابا في عام 2025.
ففي سبتمبر، قال البابا، إن هجمات إسرائيل في غزة ولبنان كانت ((غير أخلاقية)) وغير متناسبة، وإن جيشها تجاوز قواعد الحرب.
وفي العام الماضي، التقى بشكل منفصل بأقارب الرهائن الإسرائيليين في غزة والفلسطينيين الذين يعيشون في خضم الحرب، وأثار عاصفة من الجدل باستخدامه كلمات يتجنبها دبلوماسيو الفاتيكان عادة: ((الإرهاب))، ووفقا للفلسطينيين، ((الإبادة

الحملة العسكرية
بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لمدة عام عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة، وأكثر من نصف القتلى هم من النساء والأطفال.
وأثار الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة العديد من القضايا القانونية في المحاكم الدولية في لاهاي تتضمن طلبات لإصدار أوامر اعتقال، فضلًا عن اتهامات وإنكار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كراهية نتنياهو
قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت ثلاثة مشتبها بهم بعد إطلاق الصواريخ على المقر الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية الساحلية.
ولم يكن نتنياهو وعائلته في المنزل عندما أُطلقت عليه قنبلتان ناريتان خلال الليل، ولم تقع إصابات، حسبما قالت السلطات.
وكانت طائرة دون طيار أطلقها حزب الله ضربت المنزل الشهر الماضي، أيضًا عندما كان نتنياهو وعائلته خارج المنزل. ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن المشتبه بهم وراء إطلاق الصواريخ، لكن المسؤولين أشاروا إلى المنتقدين السياسيين المحليين لنتنياهو.
وأدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الحادث، وحذر من ((تصعيد العنف في المجال العام)).
ويواجه نتنياهو شهورًا من الاحتجاجات الجماعية بسبب تعامله مع أزمة الرهائن التي أطلقها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، والذي أشعل الحرب المستمرة في غزة.
ويلقي المنتقدون باللوم على نتنياهو في الفشل الأمني والاستخباراتي الذي سمح بحدوث الهجوم، وفي عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين داخل غزة. وتجمع الإسرائيليون مرة أخرى في مدينة تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة باتفاق لوقف إطلاق النار لإعادتهم.
إحياء الخطط
استغل وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الهجوم الصاروخي على منزل نتنياهو للدعوة إلى إحياء خططه لإصلاح القضاء الإسرائيلي، والتي أثارت أشهرًا من الاحتجاجات الجماعية قبل الحرب.
وقال في بيان ((لقد حان الوقت لتقديم الدعم الكامل لاستعادة نظام العدالة وأنظمة إنفاذ القانون، ووضع حد للفوضى والهيجان والرفض ومحاولات المساس برئيس الوزراء)). وقال المؤيدون، إن التغييرات القضائية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال تقييد سلطة القضاة غير المنتخبين وتسليم المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين. ويرى المعارضون أن الإصلاحات هي استيلاء على السلطة من قبل نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد والاعتداء على مراقب رئيسي.
ويعتقد العديد من الإسرائيليين أن الانقسامات الداخلية العنيفة الناجمة عن محاولة الإصلاح أدت إلى إضعاف البلاد وجيشها قبل هجوم حماس.
غارات ليلية
أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل ستة أشخاص في النصيرات وأربعة آخرين في البريج، وهما مخيمان للاجئين في وسط قطاع غزة يعود تاريخهما إلى حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل.
وقتل شخصان آخران في غارة على الطريق السريع الرئيسي بين شمال وجنوب قطاع غزة، بحسب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط

تقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 43800 فلسطيني قتلوا في الحرب. النساء والأطفال يشكلون أكثر من نصف القتلى. نزح نحو 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني. دمر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية مساحات كبيرة من الأراضي.

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