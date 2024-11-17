Wednesday, 20 November 2024 02:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوكرانيا تواجه أعنف هجوم روسي على البنية التحتية

11/17/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن نوايا موسكو لتدمير قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا قبل الشتاء البارد، شنت روسيا هجوما ضخما باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ على أوكرانيا، وصفه مسؤولون بأنه الأكبر، خلال الأشهر الماضية، مستهدفة البنية التحتية للطاقة مما أسفر عن مقتل مدنيين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت ما مجموعه 120 صاروخًا و90 طائرة دون طيار في هجوم واسع النطاق عبر أوكرانيا. وإنه تم نشر أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار، إضافة إلى صواريخ كروز وباليستية وصواريخ باليستية تطلق من الطائرات.
البنية التحتية
وقال زيلينسكي، في بيان نشر على تطبيق تيليجرام للمراسلة الفورية، إن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 140 هدفا جويا.
وأضاف ((كان هدف العدو هو البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا. لسوء الحظ، هناك أضرار في الأشياء بسبب الاصطدامات والحطام المتساقط. في ميكولايف، ونتيجة لهجوم بطائرة دون طيار، قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون، بينهم طفلان)).
انقطاع الكهرباء
وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر، إن شخصين آخرين قتلا في منطقة أوديسا، حيث ألحق الهجوم أضرارا بالبنية التحتية للطاقة وتسبب في انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.
وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، إن الهجوم المشترك باستخدام طائرات دون طيار والصواريخ هو الأقوى منذ ثلاثة أشهر.
وسُمع دوي انفجارات في أنحاء أوكرانيا،، بما في ذلك العاصمة كييف وميناء أوديسا الجنوبي الرئيسي، وكذلك المناطق الغربية والوسطى من البلاد، وفقا لتقارير محلية.
وكتبت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية على موقعها الإلكتروني أن الطائرات البولندية وطائرات الحلفاء، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، تم حشدها في المجال الجوي البولندي بسبب الهجوم الروسي ((الضخم)) على أوكرانيا المجاورة. وأضافت أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير الأمن في المناطق الحدودية البولندية.

MENAFN17112024000089011017ID1108895279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث