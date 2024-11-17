Wednesday, 20 November 2024 02:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العواصف تستمر في نوفمبر

11/17/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تعمل العاصفة الاستوائية سارة الثالثة التي تظهر خلال شهر نوفمبر، كتذكير بأن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لم ينته بعد.
وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي إن العاصفة قد تتسبب في هطول أمطار تصل إلى 40 بوصة (101.6 سم) في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتحرك فوق بليز قبل أن تتبدد فوق شبه جزيرة يوكاتان في وقت مبكر من يوم الإثنين.
وتأتي (سارة) في أعقاب عاصفتين أخريين تحملان اسميهما حتى الآن هذا الشهر. فقد جلبت العاصفة الاستوائية (باتي) أمطارًا غزيرة إلى جزر الأزور وتبددت دون أن تضرب اليابسة. ثم ضرب الإعصار (رافائيل) جامايكا وجزر كايمان قبل أن يدمر كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة.
وقد أدى ذلك إلى نشاط غير عادي في نهاية الشهر الأخير لموسم الأعاصير، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية عادة عاصفة واحدة كل عام أو عامين. ولا يزال أمام موسم 2024 أسبوعين.
فيما يلي بعض الأمور التي يجب معرفتها عن الأعاصير في شهر نوفمبر:
انتهاء الأعاصير
ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي وخليج المكسيك رسميا من الأول من يونيو إلى الثلاثين من نوفمبر.
على الرغم من أنه من المعروف أن العواصف المسماة تتشكل قبل وبعد تلك الفترة التي تستغرق ستة أشهر، فإن موسم الأعاصير يعكس الأشهر التي تكون فيها الظروف الجوية أكثر ملاءمة لإنتاج العواصف المدارية والأعاصير. ويجب أن تصل درجات حرارة المحيط إلى 79 درجة فهرنهايت (26 درجة مئوية) على الأقل لتغذية الأعاصير.
وقال ليفي سيلفرز، الباحث في الأعاصير بجامعة ولاية كولورادو، إن هذه الرياح المعادية تميل إلى التزايد في وقت لاحق من الخريف.
وأضاف ((إن درجات حرارة المياه تسمح بتكوين هذه العواصف، لكن من غير المرجح أن نحصل على الرياح المواتية)).
غير عادي
واستنادًا إلى الفترة الممتدة لـ 30 عامًا من عام 1991 إلى عام 2020، يشهد شهر نوفمبر عادةً عاصفة استوائية واحدة كل عام أو عامين. فالعواصف التي تشتد إلى أعاصير نادرة خلال الشهر الأخير من الموسم، حيث تحدث عاصفة واحدة بشكل عام كل عامين، وفقًا لمركز الأعاصير. وقال براين ماكنولدي، الباحث في الأعاصير بجامعة ميامي، إنه منذ عام 1851، تم تسجيل ما مجموعه 125 عاصفة استوائية خلال شهر

MENAFN17112024000089011017ID1108895277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث