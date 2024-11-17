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9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط

11/17/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تم تسجيل 522 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ارتفع حجم الصفقات بنسبة 9% وقيمتها بنسبة 7%، مما يعكس انتعاشاً متزايداً في هذا القطاع.
السعودية والإمارات في الصدارة
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الوجهات المفضلة للمستثمرين، مدفوعة بسياساتهما التجارية المواتية. وقد بلغت قيمة 239 صفقة نُفذت في كلا البلدين نحو 24.5 مليار دولار أمريكي، مما جعلهما من بين أكبر الدول العارضة في المنطقة من حيث حجم وقيمة الصفقات، إذ استحوذت الدولتان على 52% من إجمالي حجم الصفقات و81% من إجمالي قيمتها.
صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة من الإمارات العربية المتحدة وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، واصلت دورها البارز في قيادة النشاط الاستثماري بالمنطقة، مما يسهم في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي لبلدانها.
الاندماج عبر الحدود
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لعبت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود دورًا بارزًا، حيث شكلت 52% من حجم الصفقات الإجمالي و73% من القيمة. كما ارتفعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 19.3 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى معاملات الشركات الحكومية في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والكيماويات، مما شكل 48% من إجمالي عدد الصفقات.
وجهات المستثمرين
حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار أمريكي. ولعب مجلس الأعمال الأمريكي- الإماراتي دورًا نشطًا في تعزيز الشراكات، من خلال تعاون الشركات الأمريكية مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في الإمارات.
ومن بين الصفقات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمركزت أعلى عشر عمليات للاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة، وكان أكبرها في فبراير 2024.
التحول الرقمي
مع التحول الرقمي المتسارع وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاعا التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة تمثل 31% من إجمالي حجم الاندماج والاستحواذ المحلي، في حين هيمن قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين من حيث القيمة، بإجمالي 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليارات دولار أمريكي، مسيطرين على 46% من إجمالي قيمة الصفقات.
الدول المستهدفة
برزت المملكة العربية السعودية في قوائم الدول المستهدفة والدول العارضة على حد سواء، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر.
وبالتزامن مع بروز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت الصفقات الواردة إليها بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث الحجم، فيما زادت قيمة الصفقات بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من 2024 تسجيل 127 صفقة واردة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 10.4 مليارات دولار أمريكي.
522 صفقة بقيمة 71 مليار دولار (خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024).
زيادة بنسبة 9% في حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع بنسبة 7% في قيمة الصفقات.
239 صفقة بقيمة 24.5 مليار دولار.
52 % من إجمالي حجم الصفقات في المنطقة.
81 % من إجمالي القيمة.
صناديق الثروة السيادية البارزة
الإمارات: جهاز أبوظبي للاستثمار، مبادلة.
السعودية: صندوق الاستثمارات العامة. الدور: قيادة النشاط الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.
صفقات الاندماج عبر الحدود
52 % من حجم الصفقات الإجمالي.
73 % من إجمالي قيمة الصفقات.
ارتفاع قيمة عمليات الاندماج المحلية بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
أبرز القطاعات:
النفط
الغاز
المعادن
التعدين
الكيماويات.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
زيادة بنسبة 20% في حجم الصفقات الواردة.
ارتفاع بنسبة 47% في قيمة الصفقات الواردة مقارنة بعام 2023.
127 صفقة واردة بقيمة 10.4 مليارات دولار.

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