9% نموا بصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث تم تسجيل 522 صفقة
بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ارتفع حجم الصفقات بنسبة 9% وقيمتها بنسبة 7%، مما يعكس انتعاشاً متزايداً في هذا القطاع. السعودية والإمارات في الصدارة
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة الوجهات المفضلة للمستثمرين، مدفوعة بسياساتهما التجارية المواتية. وقد بلغت قيمة 239 صفقة نُفذت في كلا البلدين نحو 24.5 مليار دولار أمريكي، مما جعلهما من بين أكبر الدول العارضة في المنطقة من حيث حجم وقيمة الصفقات، إذ استحوذت الدولتان على 52% من إجمالي حجم الصفقات و81% من إجمالي قيمتها.
صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة من الإمارات العربية المتحدة وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، واصلت دورها البارز في قيادة النشاط الاستثماري بالمنطقة، مما يسهم في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي لبلدانها. الاندماج عبر الحدود
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لعبت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود دورًا بارزًا، حيث شكلت 52% من حجم الصفقات الإجمالي و73% من القيمة. كما ارتفعت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 19.3 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى معاملات الشركات الحكومية في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والكيماويات، مما شكل 48% من إجمالي عدد الصفقات. وجهات المستثمرين
حافظت الولايات المتحدة على مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 32 صفقة بقيمة 18.3 مليار دولار أمريكي. ولعب مجلس الأعمال الأمريكي- الإماراتي دورًا نشطًا في تعزيز الشراكات، من خلال تعاون الشركات الأمريكية مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في الإمارات.
ومن بين الصفقات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمركزت أعلى عشر عمليات للاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة، وكان أكبرها في فبراير 2024. التحول الرقمي
مع التحول الرقمي المتسارع وتغير أنماط الاستهلاك، شهد قطاعا التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية 78 صفقة تمثل 31% من إجمالي حجم الاندماج والاستحواذ المحلي، في حين هيمن قطاعا النفط والغاز والمعادن والتعدين من حيث القيمة، بإجمالي 19 صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليارات دولار أمريكي، مسيطرين على 46% من إجمالي قيمة الصفقات. الدول المستهدفة
برزت المملكة العربية السعودية في قوائم الدول المستهدفة والدول العارضة على حد سواء، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين ومصر.
وبالتزامن مع بروز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت الصفقات الواردة إليها بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث الحجم، فيما زادت قيمة الصفقات بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من 2024 تسجيل 127 صفقة واردة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 10.4 مليارات دولار أمريكي.
522 صفقة بقيمة 71 مليار دولار (خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024).
زيادة بنسبة 9% في حجم الصفقات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ارتفاع بنسبة 7% في قيمة الصفقات.
239 صفقة بقيمة 24.5 مليار دولار.
52 % من إجمالي حجم الصفقات في المنطقة.
81 % من إجمالي القيمة.
صناديق الثروة السيادية البارزة
الإمارات: جهاز أبوظبي للاستثمار، مبادلة.
السعودية: صندوق الاستثمارات العامة. الدور: قيادة النشاط الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.
صفقات الاندماج عبر الحدود
52 % من حجم الصفقات الإجمالي.
73 % من إجمالي قيمة الصفقات.
ارتفاع قيمة عمليات الاندماج المحلية بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار.
أبرز القطاعات:
النفط
الغاز
المعادن
التعدين
الكيماويات.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
زيادة بنسبة 20% في حجم الصفقات الواردة.
ارتفاع بنسبة 47% في قيمة الصفقات الواردة مقارنة بعام 2023.
127 صفقة واردة بقيمة 10.4 مليارات دولار.
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