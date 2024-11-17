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القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة

11/17/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المؤتمر الوطني التاسع للجودة، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"، وذلك في فندق الريتزكارلتون بمدينة الرياض.
وقال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: "يسعدني أن أكون معكم اليوم في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للجودة في نسخته التاسعة لاستعراض الرؤى والتوجهات المستقبلية للجودة ودورها بصفتها ممكنًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في وطننا الغالي، وبحث آثارها الإيجابية على مستقبل أجيالنا".
ولفت الانتباه إلى أننا نعيش في عصر تتسارع فيه التحديات التي توفر فرصًا جديدة للنمو والتطور، فالاهتمام بالجودة لم يعد خيارًا، بل هو واجب وطني، تجسد في رؤية المملكة 2030 التي وضعت معايير عالية لتحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسساتنا الوطنية.
وتابع الوزير القصبي: "إنني أتطلع لأن يكون هذا المؤتمر منصة مثمرة لتبادل الأفكار والخبرات، وصنع شراكات جديدة تسهم في تعزيز معايير الجودة في ظل التقنيات المتقدمة، ونتطلع إلى توصيات علمية قابلة للتطبيق، تسهم في دعم منظومة الجودة الوطنية"، معربًا عن شكره للدولة الضيف، جمهورية الصين الشعبية، على مشاركتها في المؤتمر، وهو ما يرسخ العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين.
من جهته أكّد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنّ المؤتمر يعدّ المنصة الوطنية التي تستعرض أحدث الممارسات العالمية في مجالات الجودة، ويتم من خلالها تبادل الرؤى والخبرات التي تسهم في تعزيز جودة المنتجات والخدمات في المملكة.
وأضاف أن الجميع يفخر بما حققته المملكة من إنجازات ضمن رؤيتها الطموحة 2030، وتقدمها الملحوظ في تبنّي وتطبيق التقنيات المتقدّمة لتعزيز ممارسات الجودة، الذي يعكس ريادة حقيقية في استثمار التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الأداء وجودة الحياة، مشددًا على أن ذلك ما كان ليتم إلا بفضل الله، ثم الدعم والتوجيه المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لترسيخ ثقافة الجودة، وتطبيق ممارساتها في مختلف الأنشطة، مما كان له الأثر الأكبر في تحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية، وطموح الوطن وازدهاره.
وأكّد الدكتور سعد القصبي أن المواصفات السعودية لم تكن لتحقق هذه النتائج لولا تبنيها للتقنيات الحديثة في مختلف نشاطاتها، مواكبة التوجهات الوطنية للتحول الرقمي، حيث صنفت ضمن أفضل 6 جهات حكومية في مجال اعتماد التقنيات الناشئة من قبل هيئة الحكومة الرقمية.
وألقى أستاذ ومشرف دكتوراه في جامعة ووهان مؤلف كتاب "مبادئ الذكاء الاصطناعي" الدكتور جُو فوشي، كلمة الدولة الضيف جمهورية الصين الشعبية، أكد فيها أن "المواصفات السعودية" عملت باستمرار على رفع معايير الجودة في جميع القطاعات، مما يضمن أن تظل المملكة العربية السعودية في طليعة الساعين للتميز.
وبين أهمية شعار المؤتمر "الجودة في عصر التقنيات المتقدمة"، مشيرًا إلى التصاعد السريع للتقدم التكنولوجي في الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بشكل واسع، من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلى الروبوتات وتحليل البيانات، مبينًا أن هذه التقنيات تقدم فرصًا غير مسبوقة لتعزيز الجودة في كافة المجالات، كما تجلب تحديات جديدة وتطرح أسئلة مهمة حول كيفية تعريف معايير الجودة والحفاظ عليها في بيئة سريعة التغير.
بعد ذلك قدمت فرقة (Torus Legacy) الصينية عرضًا من الفولوكلور الصيني، ثم افتتح وزير التجارة المعرض المصاحب للمؤتمر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ويشهد المؤتمر الذي يقام على مدى 3 أيام مشاركة أكثر من (60) متحدثًا، خلال (12) جلسة حوارية، ويهدف إلى إبراز دور التقنيات المتقدمة في تعزيز الجودة، وأهميـة الاسـتثمار فيها، واستعراض التجارب الناجحة محليًا ودوليًا في توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز جودة الخدمات، ومناقشة كيفية استفادة المؤسسات من الجيل الرابع للجودة في تعزيز كفاءتها وتحقيق التميز، والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتطوير المستدام في مجال الجودة، إضافة إلى تحفيز التواصل وتبادل الخبرات بين المهتمين والمختصين والخبراء.
وتستضيف نسخة هذا العام من المؤتمر جمهورية الصين الشعبية، التي يقدم خبراء منها خلاصة تجاربهم في مجال الجودة، بما يعزز التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة والصين في هذا المجال الحيوي.

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