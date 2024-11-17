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العطور الفرمونية.. حقيقة أم خدعة تسويقية؟

11/17/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في عالم العطور نجد العديد من المصطلحات التي تظهر على الساحة، ومن أكثر المصطلحات الرائجة، خاصة عند الفتيات المقبلات على الزواج أو السيدات المتزوجات، مصطلح ((العطور الفرمونية)) الذي يروج لفكرة ((الإغواء))، حيث إن فكرة هذه العطور قائمة على وجود مادة ((فرمونية)) تجذب الرجل إلى المرأة والعكس، بل نجد العديد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي بيعها تلك العطور بأسعار زهيدة وأداء مُبهر.
وللوقوف على صحة هذه المعلومات، تواصلت ((الوطن)) مع الكاتبة والمدونة العطرية ((ديڤا عبير))، التي أوضحت أن الأنف العطري الألماني جيزا شون، المبدع لدار ((أرموند جين))، قال إن العطور الفرمونية كذبة من الأساس، وذلك لأننا لا نملك الفيرمونات المُصنعة التي يمكن استخدامها كمُكوّن في العطور، حيث إن الفرمونات موجودة عند الحيوانات والحشرات كوسيلة تعريفية بينها كمملكة حيوانية أو حشرية فقط.
التأثير هو السحر
أكدت ديڤا أن تأثير العطر على عواطفنا وسلوكنا هو السبب في إنشاء أي ردة فعل على مشاعرنا كطرفين (رجل أو امرأة)، حيث توجد نوتات جذابة ومغرية يفضلها الرجال في العطور النسائية، والعكس صحيح، مثل نوتة مسك الروم، والزهور البيضاء، والفانيلا، والفواكة الحلوة، وزهرة السوسن، والزهور بصفة عامة.
أما النوتات التي تفضلها النساء في العطور الرجالية فهي: إبرة الراعي، والتونكا، ونجيل الهند، وبعض أنواع الأخشاب في حال تداخلت مع الحمضيات والعنبر والنعناع، أو الخزامى والهيل.
وأشارت ديڤا عبير إلى أن البعض سيصيبه الذهول من معلومة أن النساء تنجذب في معظم الأحيان للنوتات الحيوانية في العطور، مثل القندس والعنبر، وذلك لتفاعلها مع رائحة عرق الرجال بطريقة جذابة وخلابة، وهنا نرى أن تفاعل النوتات مع رائحة الجسد أو الجلد هو الذي يعطي العطر طابع الإغواء والجاذبية في عالم العطور.
أمثلة على عطور جذابة
عطور جذابة للنساء:
- سكاندل جان بول غوتيه
- جود جيرل كارولينا هيريرا
- هيبونتيك بويزون ديور
- ألين تيري موغلير
- إيلي صعب لي بارفيوم
- جود جيرل قان باد كيليان
- ألين جوديس تيري موغلير
- سيجنتشر مون بلان
- شانيل شانس تندر
- سافاندا دي مارلي
- ديلينا دي مارلي
- ليبر إيف سان لوران
عطور جذابة للرجال:
- كود جيورجو أرماني
- هالوين مان إكس
- ديور هوم انتنس
- لي مال لي بارفيوم جان بول غوتييه
- ذا ون دلوتشي آند غابانا
- برادا بلاك
- فالنتينو أوم انتنس
- توباكو فانيلا توم فورد
- أمبر ليذر توم فورد
- لانوي دي لوم إيف سان لوران
- بلو شانيل
- ون مليون باكور رابان
- سكاندل جون بول غوتييه
- برادا لوم

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