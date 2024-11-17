العطور الفرمونية.. حقيقة أم خدعة تسويقية؟

(MENAFN
- Al Watan)
في عالم العطور نجد العديد من المصطلحات التي تظهر على الساحة، ومن أكثر المصطلحات الرائجة، خاصة عند الفتيات المقبلات على الزواج أو السيدات المتزوجات، مصطلح ((العطور الفرمونية)) الذي يروج لفكرة ((الإغواء))، حيث إن فكرة هذه العطور قائمة على وجود مادة ((فرمونية)) تجذب الرجل إلى المرأة والعكس، بل نجد العديد من الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي
تدّعي بيعها تلك العطور بأسعار زهيدة وأداء مُبهر.
وللوقوف على صحة هذه المعلومات، تواصلت ((الوطن)) مع الكاتبة والمدونة العطرية ((ديڤا عبير))، التي أوضحت أن الأنف العطري الألماني جيزا شون، المبدع لدار ((أرموند جين))، قال إن العطور الفرمونية كذبة من الأساس، وذلك لأننا لا نملك الفيرمونات المُصنعة التي يمكن استخدامها كمُكوّن في العطور، حيث إن الفرمونات موجودة عند الحيوانات والحشرات كوسيلة تعريفية بينها كمملكة حيوانية أو حشرية فقط.
التأثير هو السحر
أكدت ديڤا أن تأثير العطر على عواطفنا وسلوكنا هو السبب في إنشاء أي ردة فعل على مشاعرنا كطرفين (رجل أو امرأة)، حيث توجد نوتات جذابة ومغرية يفضلها الرجال في العطور النسائية، والعكس صحيح، مثل نوتة مسك الروم، والزهور البيضاء، والفانيلا، والفواكة الحلوة، وزهرة السوسن، والزهور بصفة عامة.
أما النوتات التي تفضلها النساء في العطور الرجالية فهي: إبرة الراعي، والتونكا، ونجيل الهند، وبعض أنواع الأخشاب في حال تداخلت مع الحمضيات والعنبر والنعناع، أو الخزامى والهيل.
وأشارت ديڤا عبير إلى أن البعض سيصيبه الذهول من معلومة أن النساء تنجذب في معظم الأحيان للنوتات الحيوانية في العطور، مثل القندس والعنبر، وذلك لتفاعلها مع رائحة عرق الرجال بطريقة جذابة وخلابة، وهنا نرى أن تفاعل النوتات مع رائحة الجسد أو الجلد هو الذي يعطي العطر طابع الإغواء والجاذبية في عالم العطور.
أمثلة على عطور جذابة
عطور جذابة للنساء:
- سكاندل جان بول غوتيه
- جود جيرل كارولينا هيريرا
- هيبونتيك بويزون ديور
- ألين تيري موغلير
- إيلي صعب لي بارفيوم
- جود جيرل قان باد كيليان
- ألين جوديس تيري موغلير
- سيجنتشر مون بلان
- شانيل شانس تندر
- سافاندا دي مارلي
- ديلينا دي مارلي
- ليبر إيف سان لوران
عطور جذابة للرجال:
- كود جيورجو أرماني
- هالوين مان إكس
- ديور هوم انتنس
- لي مال لي بارفيوم جان بول غوتييه
- ذا ون دلوتشي آند غابانا
- برادا بلاك
- فالنتينو أوم انتنس
- توباكو فانيلا توم فورد
- أمبر ليذر توم فورد
- لانوي دي لوم إيف سان لوران
- بلو شانيل
- ون مليون باكور رابان
- سكاندل جون بول غوتييه
- برادا لوم
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