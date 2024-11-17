بايدن يبحث فرض قيود على تمويل الوقود الأحفورى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق دولي من شأنه أن يقيد الدعم المالي لمشاريع البترول والغاز الأجنبية قبل بدء المحادثات الحاسمة في باريس.

يُنظر إلى التوصل لهذا الاتفاق، كأمر ضروري للوفاء بوعد قطعه بايدن في عامه الأول في البيت الأبيض، لكن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لا يزالوا يقررون موقف التفاوض النهائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يترك القليل من الوقت قبل بدء مفاوضات يوم الاثنين بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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ووصف أشخاص مطلعون على النقاشات، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات تدور حول اقتراح من دول أوروبية لتوسيع حظر قائم منذ ثلاثة أعوام على دعم وكالات ائتمان الصادرات لمحطات الطاقة العاملة بالفحم غير المجهز بتقنيات احتجاز الكربون.

وبموجب هذا الاقتراح، الذي تقدمت به الاتحاد الأوروبي، سيتم حظر تمويل وكالات ائتمان الصادرات، مثل القروض والضمانات، لمعظم مشاريع البترول والغاز.

وقد أدى الخلاف بين المسؤولين الأمريكيين وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي حول النهج الأفضل إلى تأخير الإجراءات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأكثر من عام.

وأحد الاعتبارات الرئيسية كان تأثير القيود الجديدة على البنك، وهو وكالة مستقلة يحظر ميثاقها رفض تمويل أي صناعة أو قطاع أو عمل معين، وفقاً للمصادر.

يُعتبر تقييد التمويل للوقود الأحفوري وسيلة هامة للحد من تدفق الدعم لمشاريع البترول والغاز، بعد عام من تعهد الولايات المتحدة ونحو 200 دولة أخرى بالانتقال بعيداً عن هذه المصادر.

تحت إدارة بايدن، تعهدت الولايات المتحدة مراراً بإجراء هذا التحول المالي.

ففي اليوم السابع من رئاسته، وجه بايدن الوكالات الأمريكية للعمل مع بنك التصدير والاستيراد والمؤسسات الأخرى“للبحث عن طرق لتعزيز إنهاء التمويل الدولي للطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري عالي الكربون”.

وبعد ثلاثة أشهر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستعمل مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالات أمريكية أخرى“لإعادة توجيه التمويل بعيداً عن الأنشطة ذات الكثافة الكربونية العالية”.

وفي ديسمبر 2021، وقّعت الولايات المتحدة إعلاناً دولياً يلتزم بـ”إنهاء الدعم العام الجديد لقطاع الطاقة الدولي غير المجهز بتقنيات احتجاز الكربون”، إلا في ظروف محدودة جداً.