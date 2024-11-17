الذكاء الاصطناعى.. هل يحل أزمة البطالة أم يعقدها؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يشكل انتشار البطالة والبطالة الجزئية بين صفوف الشباب ، تحدياً متزايداً في جميع أنحاء العالم، لا سيما بالنسبة لخريجي الجامعات.

ولطالما استثمرت العائلات في إلحاق أبنائها بالتعليم العالي من أجل تحقيق طموحاتها بحصولهم على وظائف مرموقة تتطلب مهاراتٍ وخبراتٍ محددة في مجالات القانون والبنوك والهندسة والعمل الدبلوماسي.

وارتفعت معدلات الالتحاق بالجامعات، حيث تضاعفت ثلاث مرات من 14% في عام 1990 إلى 42% في عام 2022.

غير أن العديد من هذه الطموحات لم تتجسد على أرض الواقع. وفي عام 2023، كان واحد من بين كل خمسة شباب على مستوى العالم خارج دائرة العمل أو أو التدريب، وتشكل النساء ثلثي هذه المجموعة.

وفي الولايات المتحدة، يعمل أكثر من نصف خريجي الجامعات الجدد في وظائف لا تتطلب شهادة جامعية.

ويُعد نقص الوظائف المكتبية المنتجة والمستقرة لأولئك الذين يحملون شهادات جامعية مشكلة حادة في الاقتصادات النامية بشكل خاص، حيث يتأخر توفير مثل هذه النوعية من الوظائف.

وفي البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، يعاني أكثر من خُمس الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً من الحاصلين على مؤهلات ما بعد المرحلة الثانوية من البطالة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحاصلين على التعليم الأساسي.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كان ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة عمال شباب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً يعملون في وظائف غير مستقرة – مما يعني أنهم إما يعملون لحسابهم الخاص أو في وظائف مؤقتة.

وفي الدول العربية وشمال أفريقيا، يعاني واحد من كل ثلاثة شباب في سن النشاط الاقتصادي من البطالة. كما شهدت الصين ارتفاعاً كبيراً في معدل البطالة الرسمي بين صفوف الشباب في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 20% في يونيو 2023.

ومع تطور هذه الأزمة، شهد سوق العمل قدوم وافدٍ جديد، وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فهل سيكون هو الحل الذي كنا ننتظره، أم أنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل؟ وورقة العمل الأخيرة الخاصة بنا تبحث في الذكاء الاصطناعي التوليدي وكيفية تأثيره على الاقتصاد من حيث النمو والتغييرات في هيكل الصناعة وأنماط الإنتاج الدولية. وقد وجدنا ما يلي:

1- يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الغالب في تعزيز الإنتاجية في الخدمات عالية المهارة

من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير كبير على الوظائف المكتبية في قطاعات الخدمات عالية المهارات، والتي عادة ما يشغلها الحاصلون على تعليم جامعي.

وبخلاف الموجات السابقة من التكنولوجيا الرقمية، والتي قامت بتسريع وتيرة إنجاز المهام الروتينية بشكل رئيسي، أو تقديم التوقعات من خلال التعرف على أنماط البيانات، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تجميع وتوليد الأفكار والمحتوى تتقاطع مع نسبة مُعْتَبرة من المهام التي تتضمنها المهن والوظائف المكتبية.

وتشير العديد من الدراسات باستمرار إلى أن الوظائف الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي تتركز في الخدمات عالية المهارات (إلوندو وآخرون 2023؛ جميرك وبيرج وبيسكوند 2023؛ والمنتدى الاقتصادي العالمي 2023؛ وميلينا وآخرون 2024).

وتكشف النتائج التي توصلنا إليها أن التمويل والتأمين وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية – ثلاث صناعات عالية المهارة وذات دخل مرتفع ورقمية للغاية – هي الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

2. السعي من أجل خلق فرص عمل جيدة في البلدان النامية

نظراً لأن الميكنة تجعل النمو الذي تقوده الصناعات التحويلية بعيد المنال على نحو متزايد، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تعلق آمالها على الخدمات التي تتطلب مهارات عالية.

ومع ذلك، تكافح هذه القطاعات لتوفير فرص عمل كثيفة للأعداد المتزايدة من سكانها الشباب.

وفي حين شهد العديد من البلدان ارتفاعاً سريعاً في الخدمات عالية المهارات بسبب تسارع التحول الرقمي، تراجع هذا النمو أو دخل مرحلة الركود في العديد من البلدان، ومنها الولايات المتحدة التي تُعتبر أكبر مُصَدِّر للخدمات عالية المهارات.

وفي البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، توقفت أيضاً نسبة العمالة في الخدمات عالية المهارات في بعض البلدان مثل المكسيك وتركيا وبوليفيا والفلبين وفيتنام في السنوات الأخيرة.

وتعمل نسبة تبلغ 13% إلى 20% من القوى العاملة في البلدان مرتفعة الدخل في خدمات عالية المهارات، ولكن هذه النسبة تنخفض بصورة كبيرة من 6% إلى 10% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وتنخفض أكثر في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل من صفر% إلى 4% فقط.



ومن الجدير بالذكر أنه حتى في البلدان النامية المعروفة بصادراتها من الخدمات ذات المهارات العالية، مثل الهند والفلبين، يسهم هذا القطاع بنسبة متواضعة وغير متوقعة في إجمالي العمالة، حيث لا يمثل أكثر من 3% من الوظائف.3. الذكاء الاصطناعي التوليدي: محرك للنمو أم نذير للتراجع المبكر عن الكفاءة المهنية؟ تحاكي ورقة العمل التي أنتجناها التأثيرَ المحتمل للذكاء الاصطناعي، حيث تظهر عمليات المحاكاة بعضَ النتائج المفاجئة والمثيرة للقلق كما يلي:

ما لم يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف القطاعات ودفع الابتكارات التحويلية التي تعمل على تغيير تفضيلات المستهلكين بشكل دائم، فمن المرجح أن تكون فوائد النمو على المدى القصير مخيبة للآمال.

قد تتراجع أو تنخفض نسبة العمالة في الخدمات التي تتطلب مهاراتٍ عالية في نهاية المطاف، وفقاً لمنحنى يأخذ شكلاً محدباً يماثل الصناعات التحويلية. وفي حين أن الدخل المرتفع يزيد الطلب على الخدمات ذات المهارات العالية، فإن التقدم في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل من الحاجة إلى العاملين في المكاتب، مما يحول تركيز الوظائف نحو الخدمات منخفضة المهارة.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من تقييد إمكانية خلق وظائف جيدة في الخدمات التي تتطلب مهارات عالية، لا سيما في البلدان النامية. وعلى غرار التراجع المبكر عن التصنيع، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى“التراجع المبكر عن الكفاءة المهنية”، حيث تبلغ نسبة العمالة في الخدمات التي تتطلب مهارات عالية ذروتها في مرحلة مبكرة وعند مستويات دخل أقل. تواجه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منعطفاً حرجاً مع اعتماد الذكاء الاصطناعي. ويهدد الإخفاق أو التأخير في اعتماد الذكاء الاصطناعي بتآكل المزايا النسبية القائمة في الخدمات والصناعات التحويلية التي تتطلب مهارات عالية، أو إعاقة تطوير هذه المزايا. ونتيجة لذلك، قد تجد هذه البلدان نفسها مقتصرة على تصدير السلع الأولية، حيث تتركز العمالة بشكل كبير في الزراعة والخدمات منخفضة المهارة. وعلى العكس من ذلك، يمكن للاعتماد الناجح ومحكم التوقيت للذكاء الاصطناعي أن يحفز تطوير ميزات تنافسية جديدة في قطاع الخدمات أو الصناعات التحويلية عالية المهارة.

المسار في المرحلة القادمة

تحتاج البلدان النامية بشكل عاجل إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي لاكتساب ميزة في القطاعات الأكثر تعقيداً والمعززة للنمو.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الذكاء الاصطناعي في مراحله الأولى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على وظائف الخدمات عالية المهارة، وهي فرصة سانحة لكنها لن تدوم إلى الأبد.

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وتواجه البلدان النامية تحديات هائلة، وقد تعاني البلدان البطيئة منها في اعتماد الذكاء الاصطناعي صعوباتٍ أكبر في خلق وظائف جيدة، ما يؤدي إلى دخول شبابها في دورات من البطالة، والبطالة الجزئية، وركود مستويات المعيشة.

وعلى مدى السنوات العشر المقبلة، سيصبح 1.2 مليار شاب في بدان الجنوب في سن العمل، وهو أمر لم يحدث من قبل. ويبقى مستقبل العمل، ومعه تطلعات المليارات، معلقاً في الميزان.

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