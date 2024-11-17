ألمانيا تتبنى النهج الكندي لجذب العمالة الماهرة وإنعاش الاقتصاد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت الحكومة الألمانية يوم الأحد إن ألمانيا ستصدر تأشيرات مهنية إضافية بنسبة 10% عام 2024 بعد أن خففت بعض القواعد في محاولة لمعالجة نقص العمالة.
مع وجود 1.34 مليون وظيفة شاغرة، فإن تحرير القواعد المتعلقة بهجرة العمال الماهرة في العام الماضي يُعالج نقصاً حاداً في أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي تعثر نموه في السنوات الأخيرة.
موضوعات متعلقة
المجر تتحالف مع الصين لإنقاذ الاقتصاد المتعثر بايدن يبحث فرض قيود على تمويل الوقود الأحفورى بنك الاستثمار الأوروبى يمنح بولندا 220 مليون دولار لمشروعات تحول الطاقة
وذكر بيان حكومي أنه بعد اعتماد نظام قائم على النقاط مستوحى من كندا، سيتم إصدار 200 ألف تأشيرة مهنية عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف البيان أن تأشيرات الطلاب من دول ثالثة (غير تابعة للاتحاد الأوروبي) ارتفعت بنسبة 20%، وتضاعف عدد تأشيرات التدريب المهني وشهد الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 50% تقريباً.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر ((نحن نعمل على جذب العمال الماهرة والمهنيين الذين يحتاج إليهم اقتصادنا بشكل عاجل لسنوات)).
ويعني نظام النقاط الجديد أن الأجانب الذين ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي سيجدون سهولة أكبر في دخول سوق العمل الألمانية وربما إحضار عائلاتهم معهم.
وتعد معرفة اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعمر من بين معايير جمع النقاط.
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنه في ظل شيخوخة السكان ونقص سنوي يبلغ 400 ألف عامل، فإن الإصلاحات تحتاج إلى المضي قدماً.. ويعاني قطاع الرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا نقصاً في القوى العاملة.
لكن الهجرة قضية ساخنة مثيرة للانقسام في البلاد، إذ يأمل اليمين في كسب المزيد من الدعم في الانتخابات التشريعية المقبلة في أعقاب انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا الأسبوع الماضي.
زاد عدد الوظائف في ألمانيا بمقدار 1.6 مليون وظيفة خلال خمس سنوات، حيث كان 89 في المئة من هذه الوظائف من نصيب الأجانب.. ولولا الأجانب، لكان عدد الوظائف قد انخفض في عام 2023.
المصدر:
MENAFN17112024000202011048ID1108895270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.