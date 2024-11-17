ألمانيا تتبنى النهج الكندي لجذب العمالة الماهرة وإنعاش الاقتصاد - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت الحكومة الألمانية يوم الأحد إن ألمانيا ستصدر تأشيرات مهنية إضافية بنسبة 10% عام 2024 بعد أن خففت بعض القواعد في محاولة لمعالجة نقص العمالة.

مع وجود 1.34 مليون وظيفة شاغرة، فإن تحرير القواعد المتعلقة بهجرة العمال الماهرة في العام الماضي يُعالج نقصاً حاداً في أكبر في أوروبا، الذي تعثر نموه في السنوات الأخيرة.

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وذكر بيان أنه بعد اعتماد نظام قائم على النقاط مستوحى من كندا، سيتم إصدار 200 ألف تأشيرة مهنية عام 2024، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف البيان أن تأشيرات الطلاب من دول ثالثة (غير تابعة للاتحاد الأوروبي) ارتفعت بنسبة 20%، وتضاعف عدد تأشيرات التدريب المهني وشهد الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 50% تقريباً.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر ((نحن نعمل على جذب العمال الماهرة والمهنيين الذين يحتاج إليهم اقتصادنا بشكل عاجل لسنوات)).

ويعني نظام النقاط الجديد أن الأجانب الذين ليسوا من مواطني الاتحاد الأوروبي سيجدون سهولة أكبر في دخول سوق العمل الألمانية وربما إحضار عائلاتهم معهم.

وتعد معرفة اللغة الألمانية والخبرة المهنية والعمر من بين معايير جمع النقاط.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إنه في ظل شيخوخة السكان ونقص سنوي يبلغ 400 ألف عامل، فإن الإصلاحات تحتاج إلى المضي قدماً.. ويعاني قطاع الرعاية الصحية والخدمات والتكنولوجيا نقصاً في القوى العاملة.

لكن الهجرة قضية ساخنة مثيرة للانقسام في البلاد، إذ يأمل اليمين في كسب المزيد من الدعم في الانتخابات التشريعية المقبلة في أعقاب انهيار الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا الأسبوع الماضي.

زاد عدد الوظائف في ألمانيا بمقدار 1.6 مليون وظيفة خلال خمس سنوات، حيث كان 89 في المئة من هذه الوظائف من نصيب الأجانب.. ولولا الأجانب، لكان عدد الوظائف قد انخفض في عام 2023.

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