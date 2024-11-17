حنورة لـالبورصة: وحدة الشراكة تستهدف طرح 6 مشروعات الربع الأول من 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الانتهاء من دراسة لطرح مرحلة ثانية من محطات معالجة المياه والصرف بحلول يناير القادم
تعتزم وحدة الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص“ppp” خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب عاطر حنورة رئيس الوحدة.
وأوضح لـ”البورصة”، أن المالية انتهت من الدراسة الفنية والمالية للمشروعات الستة، وبصدد العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء قبل نهاية العام الحالى.
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وقال أحمد كجوك وزير المالية فى وقت سابق إن“المالية” تستهدف خلال العام المالى الحالى 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وذكر حنورة أن من بين تلك المشروعات، محطات محولات كهرباء، ومحطة معالجة مياه صرف صناعى، ومحطة معالجة مياه الروبة والمياه العكسية، ومحطة تشغيل شبكات كهرباء، ومحطة لمعالجة الحمأة.
وأشار رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى أن الوحدة تعكف على دراسة لطرح مرحلة ثانية من محطات معالجة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة الإسكان، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول يناير المقبل.
ولفت حنورة إلى أن هناك مرحلة أخرى من المستودعات الاستراتيجية قيد الدراسة.
وتوفر الشراكة مع القطاع الخاص فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، كما تُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، مما يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.
وذكر حنورة أن التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يحقق التنمية، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات الجيواقتصادية من تحديات داخلية وخارجية.
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