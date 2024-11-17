حنورة لـالبورصة: وحدة الشراكة تستهدف طرح 6 مشروعات الربع الأول من 2025 - جريدة البورصة

تعتزم وحدة الشراكة مع القطاع الخاص فى وزارة المالية طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص“ppp” خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب عاطر حنورة رئيس الوحدة.

وأوضح لـ”البورصة”، أن المالية انتهت من الدراسة الفنية والمالية للمشروعات الستة، وبصدد العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء قبل نهاية العام الحالى.

موضوعاتإلغاء ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الوكلاء وفروع الشركات الأجنبية “يونايتد أويل أند جاز” تنفذ تخارجها من امتياز“أبوسنان” الحكومة تستعد لطروحات استثمارية جديدة

وقال أحمد كجوك وزير المالية فى وقت سابق إن“المالية” تستهدف خلال العام المالى الحالى 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.

وذكر حنورة أن من بين تلك المشروعات، محطات محولات كهرباء، ومحطة معالجة مياه صرف صناعى، ومحطة معالجة مياه الروبة والمياه العكسية، ومحطة تشغيل شبكات كهرباء، ومحطة لمعالجة الحمأة.

وأشار رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى أن الوحدة تعكف على دراسة لطرح مرحلة ثانية من محطات معالجة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة الإسكان، متوقعاً أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول يناير المقبل.

ولفت حنورة إلى أن هناك مرحلة أخرى من المستودعات الاستراتيجية قيد الدراسة.

وتوفر الشراكة مع القطاع الخاص فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبى للاستثمار فى مصر، كما تُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، مما يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.

وذكر حنورة أن التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص يحقق التنمية، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات الجيواقتصادية من تحديات داخلية وخارجية.