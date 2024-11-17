يونايتد أويل أند جاز تنفذ تخارجها من امتياز أبوسنان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تسوية 220 ألف دولار للشركاء تسدد من مستحقاتها لدى“العامة للبترول”
أعلنت شركة“يونايتد أويل أند جاز” البريطانية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتخارجها من امتياز أبو سنان في مصر.
وكشفت الشركة أنها أنهت جميع الإجراءات الورقية المطلوبة للتخارج الكامل من حصتها البالغة 22% في امتياز أبو سنان، ومع ذلك، تظل عملية التخارج النهائية مرهونة بالحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزير البترول بشأن عقد التنازل، وتوقعت الحصول على هذه الموافقات قريبًا.
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وقالت إنها لتسوية الالتزامات المالية المتعلقة بالامتياز، وافقت على تحويل 220 ألف دولار إلى شركتي“القابضة الكويتية المصرية المحدودة وجلوبال كونيكت، خصمًا من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتي يبلغ إجماليها حوالي 840 ألف دولار.
وذكرت أنها بعد الانتهاء من تسوية رأس المال العامل المرتبط بعملية الانسحاب، ستتلقى صافي 620 ألف دولار.
وأكدت الشركة استمرار تواصلها الإيجابي مع الهيئة العامة للبترول لضمان استرداد المبالغ المتبقية.
وقالت إن التخارج غرضه تركيز جهودها على مشاريعها الرئيسية، خاصة برنامج العمل في جامايكا وعملية الشراكة الاستراتيجية المتعلقة بالمشروع.
وقال برايان لاركن، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم توصلوا لاتفاق مع شركاء الامتياز، وأن مناقشاتهم مع الهيئة العامة للبترول بشأن المتبقى من المستحقات مشجعة.
وبدأت الشركة العام الحالى بتحديات نتيجة مشكلات تتعلق بسعر الصرف في مصر، ما أدى في النهاية إلى تلقيها إخطارًا بالتخلف عن السداد من مشغل امتياز أبو سنان، رغم أنها الشركة كانت في مرحلة مناقشات لبيع حصتها البالغة 22% في الامتياز، إلا أن المناحى القانونية حالت دون إتمام اتفاقية البيع والشراء، على الرغم من محاولات الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع مقدم الديون، ما سمح لها بإتمام الأوراق اللازمة للتخارج من امتياز أبو سنان.
وفي مارس، نجحت الشركة في جمع مليون جنيه استرليني من خلال طرح أسهم لدعم عملياتها، كما تلقت دفعة بقيمة مليون دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول.
وفي 16 أبريل 2024، أعلنت الشركة أن لديها رصيد مستحقات يقدر بنحو 0.5 مليون دولار، لكن بعد إجراء تسوية لرأس المال العامل، ارتفع هذا المبلغ إلى نحو 0.8 مليون دولار.
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