يونايتد أويل أند جاز تنفذ تخارجها من امتياز أبوسنان - جريدة البورصة

أعلنت شركة“يونايتد أويل أند جاز” البريطانية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بتخارجها من امتياز أبو سنان في مصر.

وكشفت الشركة أنها أنهت جميع الإجراءات الورقية المطلوبة للتخارج الكامل من حصتها البالغة 22% في امتياز أبو سنان، ومع ذلك، تظل عملية التخارج النهائية مرهونة بالحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة المصرية العامة للبترول ووزير البترول بشأن عقد التنازل، وتوقعت الحصول على هذه الموافقات قريبًا.

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وقالت إنها لتسوية الالتزامات المالية المتعلقة بالامتياز، وافقت على تحويل 220 ألف دولار إلى شركتي“القابضة الكويتية المصرية المحدودة وجلوبال كونيكت، خصمًا من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتي يبلغ إجماليها حوالي 840 ألف دولار.

وذكرت أنها بعد الانتهاء من تسوية رأس المال العامل المرتبط بعملية الانسحاب، ستتلقى صافي 620 ألف دولار.

وأكدت الشركة استمرار تواصلها الإيجابي مع الهيئة العامة للبترول لضمان استرداد المبالغ المتبقية.

وقالت إن التخارج غرضه تركيز جهودها على مشاريعها الرئيسية، خاصة برنامج العمل في جامايكا وعملية الشراكة الاستراتيجية المتعلقة بالمشروع.

وقال برايان لاركن، الرئيس التنفيذي للشركة، إنهم توصلوا لاتفاق مع شركاء الامتياز، وأن مناقشاتهم مع الهيئة العامة للبترول بشأن المتبقى من المستحقات مشجعة.

وبدأت الشركة العام الحالى بتحديات نتيجة مشكلات تتعلق بسعر الصرف في مصر، ما أدى في النهاية إلى تلقيها إخطارًا بالتخلف عن السداد من مشغل امتياز أبو سنان، رغم أنها الشركة كانت في مرحلة مناقشات لبيع حصتها البالغة 22% في الامتياز، إلا أن المناحى القانونية حالت دون إتمام اتفاقية البيع والشراء، على الرغم من محاولات الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وتوصلت الشركة إلى اتفاق مع مقدم الديون، ما سمح لها بإتمام الأوراق اللازمة للتخارج من امتياز أبو سنان.

وفي مارس، نجحت الشركة في جمع مليون جنيه استرليني من خلال طرح أسهم لدعم عملياتها، كما تلقت دفعة بقيمة مليون دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي 16 أبريل 2024، أعلنت الشركة أن لديها رصيد مستحقات يقدر بنحو 0.5 مليون دولار، لكن بعد إجراء تسوية لرأس المال العامل، ارتفع هذا المبلغ إلى نحو 0.8 مليون دولار.