إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن خدمات الوكلاء وفروع الشركات الأجنبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ألغت مصلحة الضرائب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التى يقدمها الوكلاء التجاريون والممثلون القانونيون للشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر مثل التسويق والترويج، وفق ما صدر فى كتاب تعليمات من رئيس مصلحة الضرائب 78 لسنة 2024.

وقامت مصلحة الضرائب المصرية بتغيير مناهجها فى تعريف الخدمات المصدرة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، حيث ألغت العمل بالكتابين 5 ، 6 لسنة 2019 الصادرين عن قطاع البحوث الضريبية بشأن المعاملة الضريبية للمبالغ المحولة من الشركات الأجنبية بالخارج إلى الوكلاء التجاريين والممثلين القانونيين وفروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

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ووفقاً لكتاب عموم رقم 5 لسنة 2019 تم إخضاع خدمات الترويج المصدرة لضريبة القيمة المضافة بسعر 14% واعتبارها خدمة محلية اعتباراً من سبتمبر 2019.

وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لـ”البورصة”، إن تحديات تطبيق التعليمات التنفيذية المشار إليها، إضافة إلى مطالبات مجتمع الأعمال والمجتمع الضريبى ساهمت بإلغاء التعليمات السابقة.

ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة النظر فى التشريعات الضريبية والتعليمات التنفيذية بما يخدم مجتمع الأعمال، وتحسين المناخ الضريبى مما يعزز ثقة المستثمرين والممولين.

وأوضح خبير ضرائب أن التعليمات السابقة كانت مخالفة لما نصت عليه المادة 3 من قانون القيمة المضافة 67 لسنة 2016، بخضوع الخدمة المصدرة للضريبة بسعر صفر، كما خالف تعريف الخدمة المصدرة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

ونوه إلى أن التعليمات السابقة كانت قد أضافت شرطًا جديدًا لشروط الخدمة المصدرة، وهو مكان الاستفادة من الخدمة بدلاً من مكان آداء الخدمة، وبذلك أصبحت الخدمات التى تؤدى من جانب الوكيل فى مصر مثل خدمات الترويج والتسويق لصالح شركات بالخارج تخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من إعفائها بنص القانون.

واعتبر أن إلغاء العمل بالكتابين رجوعاً إلى المسار الصحيح وتطبيقاً لنص القانون، باعتبار أن الخدمات المصدرة معفية بنص القانون، وتصويباً للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه التعليمات تسرى من تاريخ صدورها، وبأن ما تم تحصيله من ضريبة أو ضريبة جدول وفقاً للكتابين الملغيين رقمى 5، و6 لسنة 2019 بمعرفة الشركات مؤدية الخدمة يتعين توريدها للمصلحة فى المواعيد المقررة قانوناً.