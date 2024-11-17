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أموال أردنيين وسعوديين وفلسطينيين وعراقيين ستؤول للحكومة - أسماء

11/17/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عملا بأحكام المادة (٥/ب) من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، أعلنت شركة البوتاس العربية المساهمة العامة عن أسماء‎ ‏المساهمين الذين ستؤول أموالهم إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إذا لم يتقدموا بالمطالبة‎ ‏بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.‎


ودعت الشركة المساهمين أو الورثة الشرعيين المعنيين مراجعة قسم المساهمين في الشركة خلال أوقات العمل الرسمية، مصطحيين معهم الو ثائق الثبوتية اللازمة كما يمكنكم التواصل مع قسم المساهمين عبر الوسائل التالية: هاتف: (0096265200520) فرعي (2310)

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