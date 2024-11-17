أموال أردنيين وسعوديين وفلسطينيين وعراقيين ستؤول للحكومة - أسماء

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- Khaberni) خبرني - عملا بأحكام المادة (٥/ب) من قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، أعلنت شركة البوتاس العربية المساهمة العامة عن أسماء المساهمين الذين ستؤول أموالهم إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إذا لم يتقدموا بالمطالبة بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
ودعت الشركة المساهمين أو الورثة الشرعيين المعنيين مراجعة قسم المساهمين في الشركة خلال أوقات العمل الرسمية، مصطحيين معهم الو ثائق الثبوتية اللازمة كما يمكنكم التواصل مع قسم المساهمين عبر الوسائل التالية: هاتف: (0096265200520) فرعي (2310)
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