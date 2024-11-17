قبيل افتتاح المجلس.. 130 نائباً بضيافة أحمد الصفدي - صور

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استضاف النائب أحمد الصفدي المرشح لموقع رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس والأمناء العامون للأحزاب السياسية.
وقد حضر دعوة الصفدي (١٣٠ ) نائباً وعدد كبير من
أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية.
وقال الصفدي اننا اليوم نتكاتف في جبهة أردنية صلبة بقيادة
الملك عبد الله الثاني، وامام مجلسنا مسؤوليات كبيرة من اجل تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز.
وأضاف الصفدي لدى حديثه عن انتخابات رئاسة مجلس النواب ان المنافسة حق مشروع وان الفائز والخاسر همهما سيكون وحدة الصف النيابي حيث لن يكون هناك اي إقصاء لأي طرف.
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