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قبيل افتتاح المجلس.. 130 نائباً بضيافة أحمد الصفدي - صور

11/17/2024 7:22:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استضاف النائب أحمد الصفدي المرشح لموقع رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس والأمناء العامون للأحزاب السياسية.


وقد حضر دعوة الصفدي (١٣٠ ) نائباً وعدد كبير من
أمناء عامين وممثلين للأحزاب السياسية.


وقال الصفدي اننا اليوم نتكاتف في جبهة أردنية صلبة بقيادة
الملك عبد الله الثاني، وامام مجلسنا مسؤوليات كبيرة من اجل تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العزيز.


وأضاف الصفدي لدى حديثه عن انتخابات رئاسة مجلس النواب ان المنافسة حق مشروع وان الفائز والخاسر همهما سيكون وحدة الصف النيابي حيث لن يكون هناك اي إقصاء لأي طرف.

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