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أكـثـر مـن 7800 خليـجـي استـفـادوا مــن الخدمات الصحية في البحرين العام الماضي

11/17/2024 7:17:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

استعرضت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائية‭ ‬رسمية‭ ‬عدد‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحيّة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬7869‭ ‬مواطنًا‭ ‬خليجيا،‭ ‬وأشارت‭ ‬الأرقام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحصية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بعدد‭ ‬5074‭ ‬مستفيدًا‭. ‬وبيّنت‭ ‬الإحصائية‭ ‬عدد‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المُتحدة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬363‭ ‬مستفيدًا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطني‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الذين‭ ‬وصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬799‭ ‬مستفيدًا،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬فقد‭ ‬استفاد‭ ‬1134‭ ‬مواطنًا‭ ‬عُمانيا‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وحول‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬فقد‭ ‬أشارت‭ ‬الإحصائية‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬799‭ ‬مستفيدًا‭ ‬ليصل‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬7869‭.‬

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