أكـثـر مـن 7800 خليـجـي استـفـادوا مــن الخدمات الصحية في البحرين العام الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
استعرضت أحدث إحصائية رسمية عدد مواطني دول مجلس التعاون المستفيدين من الخدمات الصحيّة في المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين خلال عام 2023، وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحيّة في العام الماضي 7869 مواطنًا خليجيا، وأشارت الأرقام إلى أن النصيب الأكبر من المستفيدين من الخدمات الحصية كان من المملكة العربية السعودية بعدد 5074 مستفيدًا. وبيّنت الإحصائية عدد المواطنين من دولة الإمارات العربية المُتحدة المستفيدين من الخدمات الصحية في العام الماضي الذين بلغ عددهم 363 مستفيدًا، إلى جانب مواطني دولة الكويت الذين وصل عددهم إلى 799 مستفيدًا، وبالنسبة إلى سلطنة عُمان فقد استفاد 1134 مواطنًا عُمانيا من الخدمات الصحية في عام 2023، وحول دولة قطر فقد أشارت الإحصائية إلى وجود 799 مستفيدًا ليصل الإجمالي إلى 7869.
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