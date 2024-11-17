الآسيوي يختتم دورة محاضري حكام النخبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوالالمبور‭ - (‬قنا‭): ‬اختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬دورة‭ ‬محاضري‭ ‬حكام‭ ‬النخبة‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كوالالمبور‭.‬

وجمعت‭ ‬الدورة‭ ‬22‭ ‬محاضرا‭ ‬للحكام‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬اتحادا‭ ‬وطنيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬محاضري‭ ‬لياقة‭ ‬بدنية‭ ‬للحكام‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬اتحادات‭ ‬وطنية‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬متعددة‭ ‬مصممة‭ ‬لتعزيز‭ ‬معايير‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬أرجاء‭ ‬القارة‭.‬

وهدفت‭ ‬دورة‭ ‬محاضري‭ ‬حكام‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تصميمها‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانته‭ ‬كاتحاد‭ ‬قاري‭ ‬رائد‭.‬

وانطلق‭ ‬البرنامج‭ ‬بتلقي‭ ‬المشاركين‭ ‬لمحة‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬أهداف‭ ‬الدورة،‭ ‬تلتها‭ ‬محاضرات‭ ‬نظرية‭ ‬حول‭ ‬منهجية‭ ‬التدريب‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬خبراء‭ ‬متخصصين‭.‬

وخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لجلسات‭ ‬عملية‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاكاة‭ ‬أحداث‭ ‬المباريات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إدارة‭ ‬أداء‭ ‬التحكيم،‭ ‬وهي‭ ‬أداة‭ ‬تسهل‭ ‬المراجعة‭ ‬التفصيلية‭ ‬وتقييم‭ ‬أداء‭ ‬الحكام‭.‬

واختتم‭ ‬برنامج‭ ‬الدورة،‭ ‬بإطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬قوانين‭ ‬اللعبة،‭ ‬وتحديث‭ ‬معرفتهم‭ ‬الحالية‭ ‬باتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاختبارات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الفيديو،‭ ‬كما‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مثمرة‭ ‬لمراجعة‭ ‬ما‭ ‬تعلموه‭ ‬مع‭ ‬تحديد‭ ‬الأهداف‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬لمعايير‭ ‬التحكيم‭.‬