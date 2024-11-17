الآسيوي يختتم دورة محاضري حكام النخبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوالالمبور - (قنا): اختتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دورة محاضري حكام النخبة 2024 التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وجمعت الدورة 22 محاضرا للحكام من 15 اتحادا وطنيا، بالإضافة إلى 8 محاضري لياقة بدنية للحكام من ستة اتحادات وطنية شاركوا في أنشطة متعددة مصممة لتعزيز معايير التحكيم في كافة أرجاء القارة.
وهدفت دورة محاضري حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، التي تم تصميمها لتعزيز قدرات الاتحادات الوطنية الأعضاء، إلى التأكيد مرة أخرى على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالحفاظ على مكانته كاتحاد قاري رائد.
وانطلق البرنامج بتلقي المشاركين لمحة عامة عن أهداف الدورة، تلتها محاضرات نظرية حول منهجية التدريب تحت إشراف خبراء متخصصين.
وخضع المشاركون بعد ذلك لجلسات عملية ركزت على صقل مهاراتهم على أرض الملعب من خلال محاكاة أحداث المباريات، إضافة إلى مراجعة المباريات السابقة على منصة إدارة أداء التحكيم، وهي أداة تسهل المراجعة التفصيلية وتقييم أداء الحكام.
واختتم برنامج الدورة، بإطلاع المشاركين على أحدث التعديلات على قوانين اللعبة، وتحديث معرفتهم الحالية باتخاذ القرار من خلال الاختبارات القائمة على الفيديو، كما شاركوا في مناقشة مثمرة لمراجعة ما تعلموه مع تحديد الأهداف المستقبلية من أجل تعزيز ثقافة التطوير المستمر لمعايير التحكيم.
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