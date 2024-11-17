الكويت تعيش هاجس الاتحاد الجديد والمنتخب و((خليجي 26))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت -(أ ف ب): تعيش الكويت هواجس عدة على أعتاب استحقاقات بالجملة تنتظرها على المستوى الرياضي وتحديدا في كرة القدم بعد تزكية اتحاد جديد للعبة ومنتخب وطني يقف على مفترق طرق في تصفيات كأس العالم 2026. وبلد يستعد لاستضافة بطولة كأس الخليج في نهاية العام الجاري.
اتحاد جديد
تمت تزكية أحمد اليوسف رئيساً للاتحاد قبل أيام إلى جانب أسامة حسين ومبارك عبدالعزيز كنائبين، وعضوية أيمن الحسيني وفهد الهملان وأحمد عجب وحنان الحردان.
يقول عجب في تصريح لـ «فرانس برس» «مضت أيام على ولادة الاتحاد الذي يضم عدداً من اللاعبين السابقين. نعلم بأن عملاً كبيراً ينتظرنا. نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير المتعطشة إلى رؤية الكويت تعود قوية إلى الساحة من الجوانب كافة».
مهمة معقدة
ويجب على منتخب الكويت تحقيق الفوز الأول في الدور الثالث من التصفيات لإحياء آماله، وإن كانت المهمة صعبة على أرضه أمام الأردن في 19 الحالي.
فقد خرج «الأزرق» من مباراته الأخيرة خاسراً أمام ضيفه الكوري الجنوبي ضمن الجولة الخامسة، فتعقّدت مهمته في سعيه للتأهل المباشر إلى كأس العالم للمرة الثانية بعدما سبق له خوض «العرس العالمي» مرة (إسبانيا 1982) حين كانت الكويت أول دولة خليجية تظهر فيه.
صورة قاتمة
ويبقى الأهم على مستوى الدولة إخراج بطولة «خليجي 26» المقررة بين 21 ديسمبر و3 يناير المقبلين، بصورة تليق ببلد توج منتخبه باللقب الإقليمي 10 مرات (رقم قياسي)، وتجاوز الصورة القاتمة لما ترافق مع «المباراة الفضيحة» أمام العراق.
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