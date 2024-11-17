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الكويت تعيش هاجس الاتحاد الجديد والمنتخب و((خليجي 26))

11/17/2024 7:16:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعيش‭ ‬الكويت‭ ‬هواجس‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬استحقاقات‭ ‬بالجملة‭ ‬تنتظرها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرياضي‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬تزكية‭ ‬اتحاد‭ ‬جديد‭ ‬للعبة‭ ‬ومنتخب‭ ‬وطني‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭. ‬وبلد‭ ‬يستعد‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬

اتحاد‭ ‬جديد

‭ ‬تمت‭ ‬تزكية‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أسامة‭ ‬حسين‭ ‬ومبارك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬كنائبين،‭ ‬وعضوية‭ ‬أيمن‭ ‬الحسيني‭ ‬وفهد‭ ‬الهملان‭ ‬وأحمد‭ ‬عجب‭ ‬وحنان‭ ‬الحردان‭. ‬

يقول‭ ‬عجب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬برس‮»‬‭ ‬‮«‬مضت‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬السابقين‭. ‬نعلم‭ ‬بأن‭ ‬عملاً‭ ‬كبيراً‭ ‬ينتظرنا‭. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬الجماهير‭ ‬المتعطشة‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬الكويت‭ ‬تعود‭ ‬قوية‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬كافة‮»‬‭.

مهمة‭ ‬معقدة‭ ‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬لإحياء‭ ‬آماله،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬المهمة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬الحالي‭. ‬

فقد‭ ‬خرج‭ ‬‮«‬الأزرق‮»‬‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاسراً‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬فتعقّدت‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتأهل‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬خوض‭ ‬‮«‬العرس‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬مرة‭ (‬إسبانيا‭ ‬1982‭) ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬الكويت‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭. ‬

صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬

ويبقى‭ ‬الأهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدولة‭ ‬إخراج‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬و3‭ ‬يناير‭ ‬المقبلين،‭ ‬بصورة‭ ‬تليق‭ ‬ببلد‭ ‬توج‭ ‬منتخبه‭ ‬باللقب‭ ‬الإقليمي‭ ‬10‭ ‬مرات‭ (‬رقم‭ ‬قياسي‭)‬،‭ ‬وتجاوز‭ ‬الصورة‭ ‬القاتمة‭ ‬لما‭ ‬ترافق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬المباراة‭ ‬الفضيحة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬العراق‭. ‬

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