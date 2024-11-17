ورشة عمل في مراكش بشأن مونديال 2030

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شارك‭ ‬وفد‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للمشاريع‭ ‬والإرث‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬المعرفة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية،‭ ‬لإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬ونقل‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المغربية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬الكروي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭. ‬

وتناول‭ ‬وفد‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬خلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬رحلة‭ ‬استضافة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للبطولة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬العربي،‭ ‬وحققت‭ ‬نجاحا‭ ‬مبهرا‭ ‬ونالت‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والمشجعين‭ ‬من‭ ‬أرجاء‭ ‬العالم،‭ ‬باعتبارها‭ ‬النسخة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬للبطولة‭. ‬

واستعرض‭ ‬الوفد‭ ‬المشارك‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬استعدادات‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬لاستضافة‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي،‭ ‬وأبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والمحطات‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬والحقائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬مثل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستادات‭ ‬المونديالية،‭ ‬وملاعب‭ ‬التدريب،‭ ‬ومرافق‭ ‬الإقامة،‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات،‭ ‬وإدارة‭ ‬الضيوف‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬والمتطوعون،‭ ‬والقوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬التمكينية‭ ‬لمونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخبرات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتشغيلية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬المهرجان‭ ‬الكروي‭. ‬

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