أياكس يستعيد شعاره الكلاسيكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أمستردام‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬عودة‭ ‬شعاره‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬إلى‭ ‬قميص‭ ‬الفريق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬34‭ ‬عاما،‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2025‭ / .‬2026

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لأياكس‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬مينو‭ ‬جيلين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنادي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬سيحتفل‭ ‬أياكس‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ‭ ‬125‭ ‬لتأسيسه‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مارس،‭ ‬وستتضمن‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬الشعار‭ ‬الكلاسيكي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬مشجعينا‭ ‬كانوا‭ ‬يحملون‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬سنوات،‭ ‬وشعرنا‭ ‬أن‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الـ‭ ‬125‭ ‬لتأسيسنا‭ ‬كانت‭ ‬اللحظة‭ ‬المثالية‭ ‬لإعادة‭ ‬الشعار‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬إلى‭ ‬مشجعينا‭ ‬وأنفسنا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أظهر‭ ‬التاريخ‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتنا‭ ‬عندما‭ ‬نظل‭ ‬مخلصين‭ ‬للحمض‭ ‬النووي‭ ‬لأياكس،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬فإننا‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬داخل‭ ‬النادي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬من‭ ‬فلسفتنا‭ ‬الكروية‭ ‬إلى‭ ‬قيمنا‭ ‬الأساسية،‭ ‬إن‭ ‬إعادة‭ ‬الشعار‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬ويعمل‭ ‬بمثابة‭ ‬تكريم‭ ‬لتاريخنا‭ ‬الغني‭ ‬وإلهام‭ ‬للمستقبل‭ ... ‬مستقبل‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نعتز‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نادينا‮»‬‭.‬







