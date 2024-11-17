مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم إفريقيا 2025

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ (‬قبل‭ ‬الأخيرة‭) ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الـ35‭.‬

وأسفرت‭ ‬الجولة‭ ‬المنقضية‭ ‬عن‭ ‬حسم‭ ‬تأهل‭ ‬19‭ ‬منتخبا‭ ‬للنهائيات،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬فرق‭ ‬عربية‭.‬

وصعد‭ ‬11‭ ‬منتخبا‭ ‬لنهائيات‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بأمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬ألقاب،‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والـ27‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬معززا‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬المنتخبات‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬الأهم‭ ‬والأقوى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭.‬

كما‭ ‬تأهلت‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبات‭ ‬الكاميرون،‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬ونيجيريا،‭ ‬المتوجة‭ ‬بالبطولة‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬وكوت‭ ‬ديفوار‭ (‬حاملة‭ ‬اللقب‭)‬،‭ ‬التي‭

‬توجت‭ ‬أيضا‭ ‬بالبطولة‭ ‬3‭ ‬مرات،‭ ‬والكونغو‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬الكأس‭ ‬عامي‭ ‬1968‭ ‬و1974،‭ ‬والجزائر،‭ ‬الفائزة‭ ‬بالكأس‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و2019،‭ ‬والمغرب‭ (‬المضيف‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬اعتلى‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬عام‭ ‬1976،‭ ‬وجنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتونس‭ ‬وزامبيا‭ ‬والسنغال،‭ ‬الذين‭ ‬حصدوا‭ ‬المسابقة‭ ‬أعوام‭ ‬1996‭ ‬و2004‭ ‬و2012‭ ‬و2021‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وحجزت‭ ‬منتخبات‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وأنجولا‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬والجابون‭ ‬وأوغندا‭ ‬ومالي‭ ‬وزيمبابوي‭ ‬وجزر‭ ‬القمر‭ ‬مقاعدها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬النهائيات،‭ ‬حيث‭ ‬تحلم‭ ‬بالفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وتنص‭ ‬لائحة‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬المنتخبات‭ ‬صاحبة‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ12‭ ‬للنهائيات،‭ ‬ليصبح‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬24‭ ‬منتخبا‭.‬

وتأجل‭ ‬حسم‭ ‬التأهل‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الخمسة‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ (‬الأخيرة‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬تجرى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الحاسمة‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وبعد‭ ‬صعود‭ ‬مصر‭ ‬وتونس‭ ‬والجزائر‭ ‬والمغرب‭ ‬وجزر‭ ‬القمر،‭ ‬ربما‭ ‬تشهد‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬مشاركة‭ ‬قياسية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يرتفع‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬امتلاك‭ ‬منتخبات‭ ‬ليبيا‭ ‬والسودان‭ ‬وموريتانيا‭ ‬حظوظا‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬أيضا‭.‬

وكانت‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأفريقية‭ ‬2021‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬شهدت‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬بظهور‭ ‬7‭ ‬منتخبات‭ ‬آنذاك‭ ‬هي‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬والسودان‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وجزر‭ ‬القمر‭.‬



