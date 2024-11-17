كيميتش يشارك مع ألمانيا أمام المجر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬جوشوا‭ ‬كيميتش‭ ‬سيوجد‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬رحلته‭ ‬لمواجهة‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬رغم‭ ‬استبداله‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك7‭ -‬صفر‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي‭. ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الالماني‭ ‬فإن‭ ‬مشاركة‭ ‬كيميتش‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬المجر‭ ‬غداً‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ليست‭ ‬محل‭ ‬خطر‭.‬

وتعرض‭ ‬كيميتش‭ ‬لالتواء‭ ‬في‭ ‬الكاحل‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬استبداله‭.‬

وأكد‭ ‬كيميتش‭ ‬أن‭ ‬الإصابة‭ ‬لن‭ ‬تجبره‭ ‬على‭ ‬الراحة،‭ ‬وأوضح‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬لالتواء‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الكاحل،‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬تقدمنا‭ ‬6‭-‬صفر،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬لأغادر‭ ‬الملعب،‭ ‬كان‭ ‬إجراء‭ ‬احترازيا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬ويرغب‭ ‬يوليان‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الانتظار‭ ‬قليلا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬كيميتش‭ ‬قبل‭ ‬تحديد‭ ‬مصيره‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬المجر،‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬97‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

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