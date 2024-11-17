كيميتش يشارك مع ألمانيا أمام المجر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الأحد أن قائد المنتخب الأول جوشوا كيميتش سيوجد ضمن بعثة الفريق خلال رحلته لمواجهة المجر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أمم أوروبا، رغم استبداله خلال الفوز الكاسح على البوسنة والهرسك7 -صفر كإجراء احترازي. وبحسب بيان اتحاد الكرة الالماني فإن مشاركة كيميتش في المواجهة أمام المجر غداً الثلاثاء ليست محل خطر.
وتعرض كيميتش لالتواء في الكاحل داخل منطقة جزاء فريقه في الشوط الثاني وتلقى العلاج في البداية داخل الملعب قبل استبداله.
وأكد كيميتش أن الإصابة لن تجبره على الراحة، وأوضح اللاعب البالغ من العمر 29 عاما: «تعرضت لالتواء بسيط في الكاحل، لو لم تكن النتيجة تشير إلى تقدمنا 6-صفر، ربما لم أكن لأغادر الملعب، كان إجراء احترازيا بشكل أكبر». ويرغب يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الانتظار قليلا للتأكد من سلامة كيميتش قبل تحديد مصيره من مباراة المجر، التي ستكون المشاركة الدولية رقم 97 في مسيرته.
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