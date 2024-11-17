ناغلسمان: الرحلة مازالت طويلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرايبورج‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يتطور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬7‭ /‬صفر‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬لكنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬مازالت‭ ‬طويلة‭ ‬قبل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرسومة‭.‬

وبعد‭ ‬الخروج‭ ‬بشكل‭ ‬صادم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬روسيا‭ ‬2018‭ ‬ومونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بات‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وخرج‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ليورو‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬إسبانيا‭ ‬البطلة،‭ ‬في‭ ‬مفاجأة‭ ‬حزينة‭ ‬للماكينات،‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حاليا‭ ‬قبل‭ ‬تحديات‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لدوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬وتصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭.‬

لكن‭ ‬ناغلسمان‭ ‬يتحلى‭ ‬بالحذر‭ ‬حينما‭ ‬يصنف‭ ‬فريقه‭ ‬ضمن‭ ‬أقوى‭ ‬منتخبات‭ ‬العالم،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقترب،‭ ‬لكن‭ ‬مازلنا‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬بلوغ‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬دائما‭ ‬تقييم‭ ‬الأمور‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬نواجه‭ ‬كافة‭ ‬المنافسين،‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬منافسون‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬التطور‭ ‬جيد‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح،‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الرحلة‭ ‬طويلة،‭ ‬وهي‭ ‬عملية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نخوضها‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكاسح‭ ‬على‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬7‭ /‬صفر،‭ ‬تم‭ ‬سؤال‭ ‬ناغلسمان‭ ‬عن‭ ‬أوجه‭ ‬الشبه‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬والانتصار‭ ‬التاريخي‭ ‬7‭ /‬1‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لمونديال‭ ‬2014،‭ ‬ورد‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬أهم‭ ‬حينها‭ ‬لكن‭ ‬لدينا‭ ‬أيضا‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬