مدرب منتخب المجر يغادر المستشفى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بودابست‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬غادر‭ ‬آدم‭ ‬شالاي‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬للمنتخب‭ ‬المجري‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬نقله‭ ‬إليها‭ ‬عقب‭ ‬تعرضه‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭ ‬برباعية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬المنتخب‭ ‬المجري‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬ام‭ ‬4‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قضى‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الفريق‭ ‬ويعود‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬بودابست‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬شالاي‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬الصور‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬رسائلكم،‭ ‬أنا‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬شالاي‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية‭ ‬خلال‭ ‬اللحظات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬وجرى‭ ‬نقله‭ ‬لمستشفى‭ ‬أمستردام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخضاعه‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬لاتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬المجري‭ ‬‮«‬آدم‭ ‬شالاي‭ ‬تعرض‭ ‬لوعكة‭ ‬صحية‭ ‬خلال‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬هولندا‭ ‬مع‭ ‬المجر،‭ ‬لكن‭ ‬حالته‭ ‬مستقرة‭ ‬وواعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬نقله‭ ‬بواسطة‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬أمستردام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فحصه‮»‬‭.‬

وجرى‭ ‬استئناف‭ ‬المباراة‭ ‬وخسرت‭ ‬المجر‭ ‬أمام‭ ‬هولندا‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬فوت‭ ‬فيجهورست‭ ‬وكودي‭ ‬جاكبو‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬ضربتي‭ ‬جزاء‭ ‬لمنتخب‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬دينزل‭ ‬دومفريس‭ ‬وتيون‭ ‬كوبمينرس‭ ‬الهدفين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬للطواحين‭ ‬الهولندية‭. ‬

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