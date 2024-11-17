يونايتد يقدم لمحة عن الجهاز الفني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيل الجديد للجهاز الفني تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روبن أموريم.
ويضم الجهاز الفني الجديد لمانشستر كارلوس فيرنانديز وخورخي فيتال وأديليو كانديدو وإيمانويل فيرو وباولو باريرا قادمين من سبورتنج لشبونة.
ويأتي انضمام الخماسي الجديد إلى الجهاز الفني ليكتمل قوامه بوجود المدربين دارين فليتشر وأندرياس جورجسون، بجانب مدرب حراس المرمى كرايج ماوسون، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر.
وسيكون فيرنانديز الذراع اليمنى لروبن أموريم في الجهاز الفني ليونايتد كما كان في سبورتنج، بعد أن سبق له العمل مع أموريم أيضا في ناديي سبورتينج براجا وكاسا بيا.
ويتولى خورخي فيتال منصب مدرب حراس المرمى، علما بأنه قبل العمل مع روبن أموريم في سبورتنج، تزامل مع المدرب البرتغالي في براجا خلال فترة لعب أموريم وتدريبه في النادي، ومن المنتظر أن يعمل فيتال مع كرايج ماوسون في تدريب حراس الفريق الأول.
وسيكون أديليو كانديدو مدربا للفريق، شأنه شأن فيرنانديز، فقد عمل كانديدو مع أموريم في أندية سبورتنج وبراجا وكاسا بيا، وينتظر المدرب الحصول على تصريح العمل قبل أن يبدأ عمله في النادي.
وبالنسبة لإيمانويل فيرو الذي سيشغل أيضا منصب المدرب، فقد عمل في بنفيكا عندما كان أموريم لاعبا في الفريق البرتغالي. وعمل المدربان معا في سبورتنج، والذي قضى فيه فيرو تسعة أعوام قبل الانضمام إلى يونايتد.
أما باولو باريرا الذي يتولى منصب المدرب البدني فيعود إلى إنجلترا من جديد بعد عمله سابقا في ناديي أرسنال وليفربول، وكان قد عمل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضا قبل الانضمام إلى روبن أموريم في سبورتنج.
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