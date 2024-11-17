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يونايتد يقدم لمحة عن الجهاز الفني

11/17/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عن‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭.‬

ويضم‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬لمانشستر‭ ‬كارلوس‭ ‬فيرنانديز‭ ‬وخورخي‭ ‬فيتال‭ ‬وأديليو‭ ‬كانديدو‭ ‬وإيمانويل‭ ‬فيرو‭ ‬وباولو‭ ‬باريرا‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬سبورتنج‭ ‬لشبونة‭.‬

ويأتي‭ ‬انضمام‭ ‬الخماسي‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ليكتمل‭ ‬قوامه‭ ‬بوجود‭ ‬المدربين‭ ‬دارين‭ ‬فليتشر‭ ‬وأندرياس‭ ‬جورجسون،‭ ‬بجانب‭ ‬مدرب‭ ‬حراس‭ ‬المرمى‭ ‬كرايج‭ ‬ماوسون،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭.‬

وسيكون‭ ‬فيرنانديز‭ ‬الذراع‭ ‬اليمنى‭ ‬لروبن‭ ‬أموريم‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ليونايتد‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬سبورتنج،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬أموريم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬سبورتينج‭ ‬براجا‭ ‬وكاسا‭ ‬بيا‭.‬

ويتولى‭ ‬خورخي‭ ‬فيتال‭ ‬منصب‭ ‬مدرب‭ ‬حراس‭ ‬المرمى،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬في‭ ‬سبورتنج،‭ ‬تزامل‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬براجا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬لعب‭ ‬أموريم‭ ‬وتدريبه‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬فيتال‭ ‬مع‭ ‬كرايج‭ ‬ماوسون‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬حراس‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭.‬

وسيكون‭ ‬أديليو‭ ‬كانديدو‭ ‬مدربا‭ ‬للفريق،‭ ‬شأنه‭ ‬شأن‭ ‬فيرنانديز،‭ ‬فقد‭ ‬عمل‭ ‬كانديدو‭ ‬مع‭ ‬أموريم‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬سبورتنج‭ ‬وبراجا‭ ‬وكاسا‭ ‬بيا،‭ ‬وينتظر‭ ‬المدرب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬النادي‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لإيمانويل‭ ‬فيرو‭ ‬الذي‭ ‬سيشغل‭ ‬أيضا‭ ‬منصب‭ ‬المدرب،‭ ‬فقد‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬بنفيكا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬أموريم‭ ‬لاعبا‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬البرتغالي‭. ‬وعمل‭ ‬المدربان‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬سبورتنج،‭ ‬والذي‭ ‬قضى‭ ‬فيه‭ ‬فيرو‭ ‬تسعة‭ ‬أعوام‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬يونايتد‭.‬

أما‭ ‬باولو‭ ‬باريرا‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬البدني‭ ‬فيعود‭ ‬إلى‭ ‬إنجلترا‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬عمله‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬ناديي‭ ‬أرسنال‭ ‬وليفربول،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬في‭ ‬سبورتنج‭.‬

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